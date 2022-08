MSV-Trainer: "Wenn wir verlieren, dann ist der Saisonstart verpatzt"

Der MSV Duisburg gastiert am Dienstag (19 Uhr, RevierSport-Liveticker) beim FSV Zwickau. Trainer Torsten Ziegner will bei seinem Ex-Klub unbedingt einen Dreier landen.

Am Montag, nach dem Mittagessen, macht sich der MSV Duisburg auf die Reise nach Zwickau. Rund 500 Kilometer müssen die Zebras fahren, um am Zielort anzukommen. Am Dienstag (19 Uhr) geht es dann in der GGZ-Arena - der MSV wird von rund 100 Fans begleitet - gegen den FSV um wertvolle Drittliga-Punkte.

Nach dem 0:1 gegen Osnabrück und dem 2:2 im Derby gegen RWE will der MSV unbedingt im dritten Spiel einen Sieg einfahren. Das betonte Trainer Torsten Ziegner am Montag auf der Pressekonferenz.





Torsten Ziegner über...

... das 2:2 gegen RWE mit einigen Tagen Abstand: "Zunächst einmal war es für uns ein schockierendes Ergebnis. Aber mit zwei, drei Tagen Abstand sieht das etwas anders aus. In der Analyse haben wir viele positive Dinge gesehen. Deshalb sind wir im Nachgang auch zufrieden. Überhaupt waren die Leistungen in den ersten beiden Spiele gut, es fehlen nur die Ergebnisse.

... die positiven Dinge: "Bis auf den Heber-Lattenschuss haben wir in der ersten Halbzeit nichts zugelassen. Wir selbst hatten dagegen viele gute Situationen. Leider haben wir das Ganze nicht zu Ende gebracht. Wir haben die Kontersituationen zu schlampig ausgespielt. Da können und müssen wir das dritte Tor machen. Dann geht das Spiel auch anders aus. Nach den Gegentoren wurde es ein bisschen zu wild. Insgesamt haben wir es aber in der Vorbereitung geschafft, die Mannschaft dorthin zu entwickeln, dass sie als homogenes Team auftritt. Auch das zähle ich dann zu einem gelungenen Saisonauftakt.

... das Zwickau-Spiel: "Wenn wir verlieren, dann ist der Saisonstart verpatzt. Aber mit diesem Szenario beschäftige ich mich nicht. Die Stimmung ist gut, die Jungs sind gut drauf. Wir sind guter Dinge, dass wir in Zwickau punkten."

... den Spielstil des FSV: "Wir werden nach Zwickau kommen und uns wird da nichts überraschen. Sie haben einen Stil, der in dieser Liga nur auf Zwickau zutrifft. Der FSV kommt über viele Zweikämpfe, viele Provokationen, eine große Wucht, eine große Zielstrebigkeit. Da werden gefühlt alle Bälle in den gegnerischen Sechzehner geschlagen. Das wird kein fußballerischer Leckerbissen. Es wird ein hartes Spiel, was die Körperlichkeit angeht. Am Ende wollen wir aber dafür sorgen wie das Spiel aussieht."