RWE: So viele Fans werden gegen Köln im Stadion an der Hafenstraße erwartet

Rot-Weiss Essen trifft am Dienstagabend (19 Uhr, RevierSport-Liveticker) auf den FC Viktoria Köln. Es wird wieder voll im Stadion an der Hafenstraße.

Auf den ganz großen Namen in der 3. Liga im Stadion an der Hafenstraße müssen sich die Fans von Rot-Weiss Essen noch gedulden. Nach der Spielvereinigung Elversberg gastiert am Dienstag (19 Uhr, RevierSport-Liveticker) Viktoria Köln zum zweiten Heimspiel der Saison in Bergeborbeck.

Trotzdem: Die RWE-Fans rennen ihrem Verein die Hütte ein. Nach den 16.347 Besuchern zum Auftakt gegen Elversberg, erwarten die Verantwortlichen auch gegen Viktoria Köln eine große Kulisse. "Wir haben 13.000 Karten verkauft und gehen von rund 15.000 Zuschauern aus", berichtet Niclas Pieper, RWE-Pressesprecher am Montag auf der Spieltags-Pressekonferenz.





Und wie viele kommen aus Köln? "100 Fans", antwortet Pieper. Also wird der Gästeblock im Essener Stadion nach Elversberg auch gegen Köln sehr spärlich besetzt sein.

Und auch im übernächsten Heimspiel, am 20. August (Samstag, 14 Uhr), gegen den FC Ingolstadt, werden wohl nicht mehr als 100 Fans aus Bayern ins Ruhrgebiet anreisen. So richtig voll werden dürfte der Gästeblock im Stadion an der Hafenstraße dann im September. Dann kommt zunächst - am 2. September (Freitag, 19 Uhr) - der FC Erzgebirge Aue nach Essen, und am 19. September (Montag, 19 Uhr) kommt der 1. FC Saarbrücken mit seinem Anhang ins Revier. Zudem erwartet RWE bis zur WM-Pause ab Mitte November noch Dynamo Dresden, FSV Zwickau und den SV Meppen in den heimischen vier Wänden.