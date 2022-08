Rot-Weiss Essen gegen Viktoria Köln: Am Dienstag (19 Uhr, RevierSport-Liveticker) kommt es zu diesem Drittliga-Duell. Für einen Viktorianer wird es eine ganz besondere Begegnung.

An die Saison 2015/2016 werden sich die Fans von Rot-Weiss Essen nicht gerne erinnern. Jan Siewert, ein frischer und hoch moderner Trainer übernahm an der Hafenstraße. RWE wollte angreifen. Doch es kam anders.

Siewert, der heute Trainer der U23-Mannschaft des FSV Mainz 05 ist, und RWE: das passte einfach nicht. Essen erlebte eine turbulente Saison, samt Abstiegskampf. Am Ende konnte Siewert-Nachfolger Sven Demandt den heutigen Drittligisten in der Regionalliga halten.

Das alles erlebte Moritz Fritz hautnah mit - als Kapitän der Hafenstraße. "Es war ein wirklich turbulentes Jahr. Leider konnten wir nicht das erreichen, was wir uns vorgenommen haben. Trotzdem erinnere ich mich sehr gerne an meine RWE-Zeit zurück. Es ist schon etwas besonderes gewesen für diesen Kultklub zu spielen. RWE hat eine einzigartige Fanbase und auch die Hafenstraße hat unglaublichen Flair", erzählt Fritz, der heute Chef im Mittelfeld-Zentrum des FC Viktoria Köln ist, gegenüber RevierSport.

Der 29-Jährige ergänzt: "RWE ist eigentlich der einzige meiner Ex-Klubs, den ich noch sehr intensiv verfolge." Im Hause Fritz sympathisiert man ohnehin mit Rot-Weiss. Der Viktoria-Köln-Spieler verrät: "Meine Eltern sind in Bielefeld die Nachbarn von Marcus Uhlig. Da besteht eine Verbindung."

35 Spiele (sieben Tore, eine Vorlage) absolvierte der gebürtige Bielefelder für RWE, bevor er zu Borussia Dortmund, Fortuna Köln und schließlich im Sommer 2019 Viktoria Köln wechselte. Nun freut er sich auf die Rückkehr an die Hafenstraße.

"Das sind immer tolle Spiele. Flutlicht, Hafenstraße: das hat was! Am Dienstag werden beide Mannschaften vor dieser tollen Kulisse brennen. Ich erwarte ein enges Spiel. Wir werden auf jeden Fall mit unserer jungen Mannschaft alles investieren, um in Essen als Sieger hervorzugehen", betont Fritz, der aus seiner Essener Zeit noch Damian Jamro, Manuel Lenz und natürlich Kult-Zeugwart Peter Sommer kennt. Fritz: "Ich freue mich, dass ich die bekannten Gesichter wiedersehe (lacht)."