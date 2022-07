Mainz 05: Neuer Job für Jan Siewert in der Regionalliga

Nach einem zweijährigen Engagement im Hintergrund des FSV Mainz 05 steigt der frühere RWE-Coach Jan Siewert nun als Cheftrainer bei der U23 des Bundesligisten ein.

Jan Siewert hat beim FSV Mainz 05 einen neuen Job erhalten. Der 39-Jährige wird ab sofort als Cheftrainer die zweite Mannschaft in der Regionalliga West arbeiten. Seit 2020 hatte der Fußballlehrer als Junioren-Cheftrainer im Mainzer Nachwuchsleistungszentrum gearbeitet.

"Meine ersten zwei Jahre bei Mainz 05 als Junioren-Cheftrainer waren fantastisch. Jetzt freue ich mich, daran in anderer Funktion anknüpfen zu können und meine Erfahrungen aus dieser Zeit einfließen zu lassen", sagt Jan Siewert. "Ich bleibe mit den Trainern der anderen Teams verbunden und weiterhin im Austausch. Das Hauptziel ist und bleibt die Weiterentwicklung unserer Talente, daran arbeite ich jetzt wieder hauptsächlich auf dem Platz mit.“

Nach dem Abgang des bisherigen U23-Coaches Bartosch Gaul, der zum Podolski-Klub Gornik Zabrze wechselt, hatte Siewert die Mannschaft schon interimsweise übernommen. Am 3. Januar 2021 hatte er sogar die Profis als Interimslösung nach der Trennung von Jan-Moritz Lichte gegen den FC Bayern München (2:5) betreut.

"Wir freuen uns sehr, dass Jan Siewert die vakante Stelle des Cheftrainers der U23 ab sofort besetzen wird“, sagt Volker Kersting, Direktor Nachwuchs bei Mainz 05. "Es war sein Wunsch, nach der inhaltlich-strategischen Arbeit im Hintergrund, auch wieder als Trainer arbeiten zu können. Diese Möglichkeit hat sich durch den Weggang von Bartosch Gaul nun bereits vorzeitig ergeben.“

Nach einer trainingsfreien Woche sind Siewert und seine Mannschaft am Montag in die zweite Phase der Sommervorbereitung eingestiegen. Für die U23 der 05er beginnt die Saison am 6. August mit einem Heimspiel gegen den Aufstiegskandidaten SSV Ulm.

Siewert ist im Ruhrgebietsfußball durch sein Engagement als Regionalliga-Trainer bei Rot-Weiss Essen in der Saison 15/16 bekannt geworden. Im Anschluss arbeitete er als U19-Trainer beim VfL Bochum und als U23-Trainer von Borussia Dortmund. Im Jahr 2019 war er zusätzlich als Headcoach beim Premier-League-Klub Huddersfield tätig.