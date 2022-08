28.200 Fans waren beim Drittliga-Derby zwischen dem MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen (2:2) vor Ort. Für RWE hat es sich teilweise "wie ein Heimspiel angefühlt."

Über 15 Jahre mussten die Zuschauer auf ein Liga-Derby zwischen dem MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen warten. Am Freitagabend war es dann endlich soweit. In der mit 28.200 Fans ausverkauften Schauinsland-Reisen-Arena – 3300 Plätze mussten aus Sicherheitsgründen frei bleiben – duellierten sich die beiden Rivalen am zweiten Drittliga-Spieltag. Und die Fans sollten ihr Kommen nicht bereuen. Der MSV und RWE trennten sich in einem unterhaltsamen und abwechslungsreichen Derby 2:2-Unentschieden.

Das Aufeinandertreffen der beiden Traditionsvereine elektrisierte die Fanlager schon weit vor dem ersten Ballkontakt. Die 5000 Gästetickets waren innerhalb von nur 19 Minuten vergriffen und auch der MSV schaffte es, rund 23.000 Karten an die eigene Anhängerschaft zu verkaufen. Über sechs Jahre ist er her, dass so viele Zuschauer in die Duisburger Arena pilgerten. Am 24. Mai 2016 waren 30.000 Fans beim Relegationsrückspiel (2. Liga) gegen die Würzburger Kickers vor Ort.

Die fünf meistbesuchten Spiele in der Schauinsland-Reisen-Arena in den letzten 7 Jahren: 1. DFB-Pokal-Spiel gegen den FC Schalke 04 (0:5, 08.08.2015) vor 30.600 Fans 2. Relegationsrückspiel gegen die Würzburger Kickers (1:2, 24.05.2016) vor 30.000 Fans 3. Zweitliga-Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf (2:1, 29.04.2016) vor 28.500 Fans 4. Zweitliga-Heimspiel gegen RB Leipzig (1:0, 15.05.2016) vor 28.209 Fans 5. Drittliga-Derby gegen Rot-Weiss Essen (2:2, 05.08.2022) vor 28.200 Fans

Beide aktiven Fanszenen hatten im Vorfeld einen Aufruf gestartet. Unter dem Motto "120 Jahre Meidericher Spielverein" sollten die Duisburger im blau-weißen Trikot ins Stadion kommen, während die Gruppen von Rot-Weiss Essen dazu aufforderten, in roten Outfits zu kommen. Gesagt, getan – beide Seiten konnten in Duisburg ein geschlossenes Bild abgeben. Vor dem Anpfiff gab es zudem eine riesige Choreographie der MSV-Anhänger. Die Stimmung war auf beiden Seiten hervorragend und den Rahmenbedingungen entsprechend. RWE-Außenstürmer Lawrence Ennali zeigte sich anschließend beeindruckt – von den 5000 Gäste-Fans: "Ich dachte schon teilweise, es wäre ein Heimspiel für uns bei der Kulisse. Es war unglaublich."

Auch Essens Trainer Christoph Dabrowski sprach von einem gelungenen Derbyabend: "Das war ein Fußballfest. Dafür haben beide Fanlager gesorgt, das war einfach fantastisch. Davon lebt der Fußball. Man sieht, wie attraktiv die 3. Liga ist. Ich war von unseren Fans sehr beeindruckt, die es fast zu einem Heimspiel gemacht haben. Das wollen wir mitnehmen für das Spiel am Dienstag gegen Viktoria Köln."