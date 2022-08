Rot-Weiss Essen: Darum hat Dabrowski "sehr gute Erinnerungen" an den MSV Duisburg

Mit Rot-Weiss Essen trifft Trainer Christoph Dabrowski auf den MSV Duisburg. Ein Gegner, an den der Coach gute Erinnerung aus seiner aktiven Zeit hat.

Für Rot-Weiss Essens Coach Christoph Dabrowksi ist das Derby beim MSV Duisburg am Freitagabend eine Premiere: Erstmals in seiner Trainerlaufbahn ist er im Stadion der Zebras zu Gast.

Als Spieler hingegen stand Dabrowski einige Male gegen den MSV auf dem Feld - und sammelte dabei überwiegend positive Erfahrungen. Sieben Mal lief der heute 44-Jährige an der Wedau auf, insgesamt stand er den Duisburgern in den Trikots von Werder Bremen, Hannover 96, Arminia Bielefeld und des VfL Bochum 13 Mal gegenüber. Nur drei Niederlagen kassierte Dabrowski gegen die Meidericher. Und dreimal war es der ehemalige Mittelfeldspieler höchstpersönlich, der einen entscheidenden Treffer zum Sieg erzielte. Zuletzt bei einem 1:0-Sieg an einem Freitagabend im Dezember 2010.

Für RWE-Trainer Dabrowski ist das "Hier und Jetzt" wichtiger

"Ich habe tatsächlich sehr gut Erinnerungen an die Spiele gegen den MSV", meinte Dabrowski in der Medienrunde vor dem nun mit RWE anstehenden Duell in Duisburg. Da könnte der Coach die Mannschaft mit einigen Anekdoten von damals doch zusätzlich heiß machen. Oder? "Ich bin kein Trainertyp, der sich jeden Tag vor die Mannschaft stellt und in Erinnerungen schwelgt", erklärte Dabrowski. Wichtiger für ihn: "Im Hier und Jetzt zu sein und uns die Dinge zu erarbeiten, um ein erfolgreiches Spiel zu liefern."

Das haben die Essener seit der Auftaktpleite gegen die SV Elversberg versucht - zunächst mit einem schon länger geplanten Kurz-Trainingslager in Schweden, dann mit einem Testspiel gegen Oberligist Spvg. Schonnebeck (4:1). Und natürlich auf dem Trainingsplatz. Dabrowski zeigte sich einverstanden mit den gesammelten Eindrücken und betonte: "Ich denke, jeder Spieler hat die Ambition, am Freitag seine beste Leistung auf den Platz zu bringen."