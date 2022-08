So ist der Stand bei Berlinski, RWE-Trainer Dabrowski übers Personal

Rot-Weiss Essen gastiert am Freitag im Drittliga-Derby beim MSV Duisburg. Im Vorfeld spricht RWE-Trainer Christoph Dabrowski über die Personalsituation.

Freitagabend, ausverkauftes Haus: Alles ist angerichtet für das Derby von Rot-Weiss Essen beim MSV Duisburg. Gut aus RWE-Sicht: Trainer Christoph Dabrowski kann auf seinen kompletten Kader zurückgreifen, allein die Langzeitverletzten Nico Haiduk und Michel Niemeyer stehen nicht zur Verfügung.

Heißt auch: Stürmer Ron Berlinski ist bereit für den Freitagabend. Der Sommer-Neuzugang hatte sich bei der Auftaktklatsche gegen die SV Elversberg (1:5) eine Schulterverletzung zugezogen und musste in der ersten Halbzeit für Simon Engelmann ausgewechselt werden. Und auch am vergangenen Samstag beim Testspielsieg (4:1) gegen Oberligist SpVg Schonnebeck stand Berlinski nicht auf dem Rasen. Dabei handelte es sich allerdings um eine Vorsichtsmaßnahme. "Er hat die ganze Woche trainiert, am Samstag hatten wir ihn aus der Spielbelastung rausgenommen, um kein Risiko einzugehen", erklärte Dabrowski in einer Medienrunde vor dem Gastspiel in Duisburg. "Stand jetzt steht einem Einsatz nichts im Wege."

RWE: Berlinski wieder fit - aber spielt er auch?

Unklar ist, ob Berlinski aber tatsächlich von Beginn an auflaufen wird - oder ob Simon Engelmann den Startplatz in der Spitze erhält. Ob Dabrowski ansonsten viele Änderungen gegenüber der Pleite gegen Elversberg vornehmen wird, ließ der Coach offen. "Als Trainer hat man viele Überlegungen, das ist eine davon. Die Mannschaft weiß selbst, dass sie in allen Bereichen mehr leisten kann."

Mit dem missglückten Auftakt wollen sich die Essener aber nicht mehr beschäftigen, der volle Fokus liege auf dem MSV, betonte Dabrowski. "Gute Eindrücke" habe das Team im vergangenen Testspiel und der Trainingswoche gezeigt. Das Rhein-Ruhr-Duell kann also kommen. "Es ist ein Derby, ausverkauftes Haus - ich glaube, da muss niemand zusätzlich motiviert werden", sagte Dabrowski.