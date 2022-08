RWE: Gegen BVB U23 im Signal-Iduna-Park - das kosten die Tickets

Am vierten Spieltag steht für Rot-Weiss Essen bereits das nächste Derby bei der U23 des BVB an. Das Spiel findet im Signal-Iduna-Park statt. Das kosten die Tickets.

Ein Derby jagt derzeit das nächste bei Rot-Weiss Essen. Während am Freitagabend (19.00 Uhr) in der Duisburger Schauinsland-Arena die Auswärtspremiere für RWE in der 3. Liga stattfindet, wirft schon das nächste Derby seine Schatten voraus.

Denn bereits am vierten Spieltag spielen die Bergeborbecker bei Borussia Dortmund. Und der Terminplan will es so, dass auch diese Partie am 13. August (14.00 Uhr) eine ganz besondere wird. Denn der Umbau des etatmäßigen Stadions der U23 des BVB verzögert sich. Deshalb wird das Spiel im Signal Iduna Park stattfinden.

Ursprünglich war geplant, dass zur neuen der Umbau zur Saison abgeschlossen sein wird. Unter anderem bekommt die direkt neben dem großen Stadion gelegene Traditionsspielstätte des BVB einen neuen Rasen und eine neue Tartanbahn für Leichtathletikwettkämpfe. Wegen des Umbaus hatte die U23 des BVB bereits die letzten Heimspiele der vergangenen Saison im Signal Iduna Park ausgetragen. Der Umbau gestaltete sich wegen Bombenfunden und Hohlräumen unterhalb des Stadions von vornherein aufwändig. Weil aber nach Beginn der Arbeiten festgestellt wurde, dass dort mehr Hohlräume als gedacht sind, dauert die Verfüllung nun länger. Die Stadt Dortmund geht laut den Ruhr-Nachrichten von mindestens weiteren drei Monaten aus.

Es ist derweil noch nicht klar, ob die U23 des BVB aus Termingründen alle zu verlegenden Spiele im Signal Iduna Park austragen wird. Für die RWE-Fans bietet das aber die Möglichkeit, das 81.365 Zuschauer fassende größte Stadion Deutschlands zu besuchen. Am Dienstag hat dafür bereits der Vorverkauf begonnen.

Am Dienstag hat der Vorverkauf begonnen. Der findet ausschließlich online statt. Es stehen Eintrittskarten für den Stehplatzbereich auf den Nordtribünen-Blöcken 8, 60 und 61 zum Preis von fünf Euro zur Verfügung. Sitzplatzkarten in den Blöcken 55 bis 59 gibt es zum Preis von zehn Euro. Ermäßigungskarten kosten fünf Euro. Noch stehen genügend Tickets zur Verfügung.

Es gibt keine Karten bei den RWE-Vorverkaufstellen oder im Ticketshop an der Hafenstraße.