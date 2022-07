Nachwuchsförderung: MSV Duisburg kassiert sechsstellige Summe

Auch der MSV Duisburg profitiert von dem Nachwuchsfördertopf des DFB für die Saison 2021/22. Gut 170.000 Euro gibt es für die Zebras.

Finanzspritze für den Nachwuchs des MSV Duisburg: Die Zebras erhalten 173.480 Euro aus dem Nachwuchsfördertopf des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), das gab der Verband am Dienstag bekannt.

Hintergrund: Seit der Saison 2018/19 schüttetet der DFB jährlich insgesamt 2,95 Millionen Euro zur Belohnung und Stärkung der Nachwuchsförderung aus. Zweitvertretungen von Lizenzvereinen werden dabei nicht berücksichtigt, das betrifft in diesem Fall die U23-Teams von Borussia Dortmund und des SC Freiburg. Der Zuschuss ist zweckgebunden und darf "aus rechtlichen Gründen ausschließlich in den gemeinnützigen Bereich der Vereine fließen, die Mittelverwendung ist zweckgebunden an die Nachwuchsförderung. Dies ist von den Klubs entsprechend nachzuweisen", wie es seitens des DFB heißt.

MSV Duisburg erhält neunthöchsten Betrag der Drittligisten

Unter den Drittligisten kassiert der MSV den neunthöchsten Betrag. Am meisten Geld gibt es für 1860 München (448.259 Euro). Absteiger TSV Havelse kassiert mit 2269 Euro die geringste Summe. Insgesamt elf von 18 Klubs der Drittliga-Saison 2021/2022 partizipieren mit einem Betrag im sechsstelligen Bereich.

Die Höhe des Zuschusses setzt sich aus zwei Kriterien zusammen: 100.000 Euro gibt es für Vereine mit einem Leistungszentrum. Klubs, die gerade ein Leistungszentrum aufbauen, erhalten 50.000 Euro. Der danach übrig gebliebene Betrag wird unter den Vereinen aufgeteilt und ist an die Einsatzzeiten von Spielern im U21-Alter mit deutscher Staatsangehörigkeit geknüpft. Beim MSV sammelte unter anderem der kürzlich 19 Jahre alt gewordene Julian Hettwer regelmäßig Einsätze. (mit dpa)