BVB U23: Der kuriose Unbehaun-Blackout im Video

Die U23 von Borussia Dortmund ist mit einem 1:1 gegen Wehen Wiesbaden in die 3. Liga gestartet. BVB-Keeper Luca Unbehaun stand dabei im Fokus. Highlights im Video.

Diesen Montagabend wird Luca Unbehaun so schnell nicht vergessen. Beim 1:1 gegen Wehen Wiesbaden unterlief dem jungen Keeper der U23 von Borussia Dortmund ein kurioser Patzer, der zum zwischenzeitlichen Rückstand führte. Unbehaun legte sich im eigenen Strafraum den Ball zum Freistoß vor - nur: Der Schiedsrichter hatte überhaupt nicht gepfiffen. Wiesbadens Stürmer Gustaf Nilsson nutzte den Blackout aus und versenkte den Ball im Tor.

Doch Dortmunds Neuzugang Rodney Elongo-Yombo, der erst kurz vor Anpfiff verpflichtet wurde, rettete den Dortmundern mit seinem Treffer in der Schlussphase (77.) einen Punkt. Die Höhepunkte der Partie gibt es hier im Video (Den Patzer sehen Sie ab Minute 1.44):





"Ich muss mal mit ihm reden, was er da gehört hat. Umso schöner, dass das Spiel dann nicht verloren haben. Das wäre sonst der Klassiker gewesen.", resümierte BVB-Trainer Christian Preußer nach Abpfiff bei Magenta Sport. "Das war schon verrückt", schilderte Torschütze Nilsson die Szene. "Ich habe mich eigentlich noch beim Schiedsrichter beschwert, weil mein Gegenspieler mich gehalten hat. Als alle schrien: Go, go, go – dann habe ich das Tor geschossen... Ich war eigentlich sauer auf den Schiedsrichter. Das war irre. Dann habe ich die Situation realisiert. Ich hatte ein wenig Glück."

Die Statistik zum Spiel

Wehen Wiesbaden - BVB II 1:1 (0:0)

Wiesbaden: Stritzel – Gürleyen (69. Mockenhaupt), Carstens, Mrowca – Jacobsen, Taffertshofer (73. Heusser)– Goppel, Ezeh – Wurtz (74. Kempe), Brumme (46. Hollerbach)- Nilsson (84. Farouk)

Dortmund: Unbehaun – Finnson, Dams (73. Suver), Papadopoulos – Özkan (63. Michel), Pfanne – Semic (63. Elongo-Yombo), Bueno – Pohlmann (84. Tattermusch), Eberwein - Fink (63. Broschinski)

Tore: 1:0 Nilsson (56.), 1:1 Elongo-Yombo (77.).

Zuschauer: 2869