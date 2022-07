Fußball-Drittligist Borussia Dortmund II holte in Wiesbaden den ersten Punkt in der Saison. Der Torschütze wurde erst kurz vor dem Anpfiff verpflichtet.

Borussia Dortmund II zeigte am Montagabend beim SV Wehen Wiesbaden eine solide Leistung und erkämpfte sich gegen den favorisierten Gegner ein 1:1-Remis. Diese Partie hatte zwei komplett unterschiedliche Geschichten zu bieten, die auch nach dem Abpfiff die Schlagzeilen prägten.

Die erste Aktion führte zum Führungstreffer von Wiesbaden. Dortmunds Torwart Luca Unbehaun fing unbedrängt einen langen Ball und legte sich das Spielgerät im Strafraum vor. Er dachte wohl, dass seine Mannschaft einen Freistoß zugesprochen bekommen hatte. Doch dem war nicht so. Der Ball landete an der Sechzehnergrenze direkt vor die Füße von Wehen-Stürmer Gustaf Nilsson. Dieser nutzte die Gunst der Stunde und schlenzte die Kugel über den rechten Pfosten ins Netz. Eine kuriose Szene, über die wohl noch in Monaten gesprochen wird.

Toschütze Nilsson sagte anschließend im Magenta-Interview: "Ich weiß gar nicht so richtig, was passiert ist. Es war ein verrücktes, aber auch glückliches Tor."

Hinter mir hat einer geschrien, dass ich den Ball durchlassen soll. Wenn ich aber im Sechzehner stehe und so eine Chance beim ersten Spiel habe, dann mache ich den Ball auch rein. Rodney Elongo-Yombo über sein Debüttor.

Auch hinter dem zweiten Tor gab es einen besonderen Hintergrund. Rodney Elongo-Yombo erzielte nach einer Vorlage von Michael Eberwein mit einem präzisen Schuss den Treffer zum 1:1-Endstand. Kurios: Elongo-Yombo wurde erst wenige Stunden vor dem Anpfiff verpflichtet und erzielte im ersten Pflichtspiel direkt ein wichtiges Tor. Zuletzt spielte der 20-Jährige für die U23 von Greuther Fürth, seit dem 01.07.2022 stand er ohne Verein da.

Nach dem Schlusspfiff konnte der Offensivspieler im Gespräch mit Magenta sein Glück kaum fassen: "Hinter mir hat einer geschrien, dass ich den Ball durchlassen soll. Wenn ich aber im Sechzehner stehe und so eine Chance beim ersten Spiel habe, dann mache ich den Ball auch rein. Es waren gute Gespräche mit dem Trainer, so dass ich sofort ein gutes Gefühl hatte. Ich möchte mit der Mannschaft eine ordentliche Rolle spielen. Wir sind kein Absteiger-Team."

BVB-II-Trainer Christian Preußer, der eine gerechte Punkteteilung sah, freute sich über das Märchen-Debüt seines neuen Spielers: "Wir hatten Rodney schon zuvor im Training. Auch in den Testspielen hat er angedeutet, dass er sehr offensivstark ist. Er muss noch ein paar Sachen verbessern, aber unterm Strich war es ein tolles Debüt von ihm."