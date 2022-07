RWE: Die schlimmste erste Halbzeit in einem Auftaktspiel nach einem Aufstieg

Was für eine RWE-Pleite gegen die SV Elversberg: Das Auftaktspiel von Rot-Weiss Essen gegen die SV Elversberg erinnert stark an die Jahre 1996 und 2004.

Seit 1996 stieg Rot-Weiss Essen fünf Mal auf. Zwei Mal siegte man danach am ersten Spieltag. 1999 gab es ein 1:0 gegen den KFC Uerdingen (Regionalliga West-Südwest) und 2011 gab es ein 2:1 gegen Mainz II (Regionalliga West).

Doch es gab auch zwei schlimme Auftaktpleiten in der neuen Liga, allerdings waren die ersten 45 Minuten bis zum 1:4 gegen die SV Elversberg noch schlimmer. Nie geriet RWE bei einem Auftakt nach einem Aufstieg so früh chancenlos auf die Verliererstraße. Nach 25 Minuten klingelte es schon vier Mal im eigenen Kasten. Ein Szenario, was wirklich niemand auf dem Schirm hatte für diese Partie. Am Ende hieß es 1:5.

Zum Vergleich: 1996 stieg RWE aus der Regionalliga West-Südwest in die 2. Bundesliga auf. Am ersten Spieltag fieberten 10.923 Zuschauer an der Hafenstraße mit. Sie sollten schnell betrübt sein. Denn die Mannschaft vom damaligen Trainer Rudi Gores verlor zuhause gegen die Stuttgarter Kickers 0:4 - so stand es auch schon zur Pause nach einer desaströsen ersten Halbzeit. Allerdings fielen die Treffer hier erst zwischen der 32. und 42. Minute.

2004 ging es aus der damaligen Regionalliga Nord in die 2. Bundesliga. Auch hier endetet der Auftakt für die Mannschaft von Jürgen Gelsdorf im Fiasko. 14.000 Fans pilgerten an die Hafenstraße, um die ersten 90 Minuten der Saison gegen Erzgebirge Aue zu sehen. Wie 1996 stand es zur Pause 0:4 - hier traf der Gast zwischen der 22. und 43. Minute.

2006 gab es ebenfalls eine Niederlage zum Auftakt - diesmal 0:1 beim 1. FC Kaiserslautern.

Was nach allen Auftaktpleiten gleich war: RWE stieg am Ende der Saison wieder ab. In dieser Saison kann RWE zeigen, dass das Potential trotz des Fiaskos am ersten Spieltag reicht, um in der 3. Liga zu bleiben.