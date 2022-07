SV Elversberg: Vor RWE-Spiel - zwei Ausfälle, das sagt der Trainer

Am Samstag startet die SV Elversberg bei Rot-Weiss Essen in die Drittliga-Saison. So ist die Lage beim Aufsteiger vor den 90 Minuten an der Hafenstraße.

Die Ausgangslage ist klar. Zum Start der 3. Liga treffen mit Rot-Weiss Essen und der SV Elversberg zwei Aufsteiger aufeinander, die den Auftakt kaum erwarten können. Bei beiden Klubs ist die Euphorie groß nach dem Aufstieg im Sommer.

Über 16.000 Zuschauer werden an der Hafenstraße sein, wenn am Samstag angepfiffen wird. Und die Elversberger wollen zeigen, dass sie nicht nur zum Bestaunen der Kulisse nach Essen kommen. Die Vorbereitung hat bereits gezeigt, was die Mannschaft leisten kann. Starke Ergebnisse in Testspielen gegen Zweit- und Erstligisten.

Der RWE-Gegner ist nicht zu unterschätzen. Auf der Homepage des Klubs betont SVE-Trainer Horst Steffen: "Die Stimmung steigt langsam in Richtung Spieltag. Unsere letzten Testspiele waren gut und erfolgreich, sodass das Gefühl da ist, dass wir auch in der Meisterschaft gute Ergebnisse erzielen können. Dass uns jetzt in Essen aber etwas anderes erwartet als in einem Vorbereitungsspiel, wissen wir natürlich auch.“

Die Vorfreude und die Erwartung, was in Essen passiert und wie wir drauf sind, sind groß Horst Steffen

Verzichten muss der Ex-Profi in Essen auf Elie Laprevotte (Mittelhandbruch) und Israel Suero Fernández (Muskelfaserriss). Der Rest ist fit, daher kann Steffen den Startschuss kaum erwarten: "Die Vorfreude und die Erwartung, was in Essen passiert und wie wir drauf sind, sind groß. Die Jungs haben in den letzten Tagen sehr konzentriert gearbeitet und den Fokus voll auf Essen gelegt. Essen ist ähnlich wie wir schon längere Zeit drauf und dran gewesen, in die 3. Liga aufzusteigen. Dass sie es jetzt auch geschafft haben, hat auch im Umfeld eine Euphorie ausgelöst."

Mit Blick auf den Gegner redet Steffen mit großem Respekt vor der RWE-Mannschaft: "Die Mannschaft ist überwiegend zusammengeblieben, dazu haben sie sich mit weiteren Spielern verstärkt. Von der spielerischen Anlage wird es ähnlich sein, wie auch wir spielen wollen. Essen hat das Bedürfnis, viel den Ball zu haben, das Spiel zu kontrollieren und immer wieder tiefe Läufe zu machen. Allgemein ist es eine Mannschaft, die auch schon länger Drittliga-Format hat. Es treffen am Samstag zwei spielstarke Mannschaften aufeinander, bei denen ich sehr gespannt bin, wer die besseren Lösungen hat.“