RWE: Talent wechselt zur SG Wattenscheid

Rot-Weiss Essen hat einen weiteren Spieler abgegeben. Ein Talent wechselt in die Regionalliga West.

Bei den Zugängen hat Rot-Weiss Essen nach dem Aufstieg in die 3. Liga die Transferaktivitäten vorerst abgeschlossen. Daher gilt das Augenmerk nun der Verkleinerung des Kaders. Nach dem Wechsel von Jannick Langesberg zum TSV Steinbach hat RWE nun einen weiteren Abgang zu verzeichnen.

Denn der 18-jährige Timur Kesim wird an den Regionalliga-Aufsteiger SG Wattenscheid 09 ausgeliehen. „‘Memo‘ ist ein junger und talentierter Spieler, in dem viel Potenzial steckt. Auch wenn er bereits erste Einsatzminuten im Seniorenbereich gesammelt hat, muss er sich mit ausreichend Spielpraxis zunächst an die Gegebenheiten im Herrenfußball gewöhnen. Wir erachten die Gelegenheit ihn in die Regionalliga West auszuleihen daher für seine weitere Entwicklung als ideal“, sagt RWE-Sportdirektor Jörn Nowak.

RWE Zugänge: Felix Schlüsselburg (nach Leihe nach Lippstadt), Mustafa Kourouma (eigene U19), Ron Berlinski (SC Verl), Björn Rother (Hansa Rostock), Aurel Lobongo (FC St. Pauli II), Felix Wienand (Schalke II), Meiko Sponsel (1. FC Köln II / Leihe), Nico Hajduk (eigene U19), Lawrence Ennali (Hannover 96 / Leihe), Moritz Römling (VfL Bochum / Leihe) Abgänge: Marius Kleinsorge (nach Leihe vom 1. FC Kaiserslautern), Daniel Davari (RW Oberhausen), David Sauerland (Alemannia Aachen), Nils Kaiser (SC Wiedenbrück / Leihe), Zlatko Janjic (unbekannt), Felix Heim (Alemannia Aachen), Timur Kesim (SG Wattenscheid 09 / Leihe)

Kesim rückte im Sommer zu den Profis auf. Bereits zuvor sammelte der Stürmer Seniorenerfahrung. Sein Hafenstraßen-Debüt gab Kesim bereits als Jungjahrgangs-Spieler im April 2021, es folgten wettbewerbsübergreifend drei weitere Einsätze für das Herrenteam.

Vor Kesim verpflichtete die SG Wattenscheid vor dem Regionalliga-Auftakt am Wochenende bei Preußen Münster bereits Kim Sané, den ältesten Sohn von Ex-Wattenscheid-Profi Souleymane Sane.