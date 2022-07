RWE - 3. Liga: Gegner, TV-Übertragung, Modus - alle Infos zur Saison von Rot-Weiss Essen

Rot-Weiss Essen in der 3. Fußball-Liga: Das gibt es in der Saison 2022/23 zum ersten Mal. Alle Infos zur Spielzeit von RWE gibt es hier.

Der Countdown läuft, das Kribbeln beginnt: Am kommenden Samstag (23. Juli, 14 Uhr) bestreitet Rot-Weiss Essen erstmals eine Partie in der 3. Liga. Zum Auftakt spielt RWE zuhause, Mitaufsteiger SV Elversberg kommt an die Hafenstraße. Hier gibt es alle Infos zur anstehenden Drittliga-Saison der Essener.

Liga

Drittklassig war RWE schon öfter unterwegs, seit der Einführung der neuen 3. Liga im Sommer 2008 aber noch nicht. 20 Teams kämpfen um den Aufstieg in die 2. Bundesliga, zu dem die ersten beiden Plätze berechtigen. Der Drittplatzierte tritt in zwei Relegationsspielen gegen den Tabellen-16. der zweiten Liga an. Und auch Platz vier ist etwas wert, da sich die besten vier Teams für den DFB-Pokal qualifizieren. Die Mannschaften auf den Plätzen 17 bis 20 steigen ab. Zudem gibt es eine Regelung zur Nachwuchsförderung: Jedes Team muss in jedem Spiel mindestens vier Spieler im Kader haben, die während der gesamten Saison nicht älter als 23 Jahre sind und für eine DFB-Auswahl spielen dürften.

Teams

Neben RWE sind Auftaktgegner Elversberg (Regionalliga Südwest), die SpVgg Bayreuth (Regionalliga Bayern) und der VfB Oldenburg (Regionalliga Nord) neu dabei. Dynamo Dresden, der FC Ingolstadt und Erzgebirge Aue komplettieren als Zweitliga-Absteiger das Teilnehmerfeld. Die drei Klubs werden in der neuen Saison als Favoriten gehandelt, ebenso wie 1860 München, Waldhof Mannheim oder der 1. FC Saarbrücken. Grundsätzlich gilt die 3. Liga als ausgeglichen und umkämpft. Mit Borussia Dortmund II und dem SC Freiburg II sind zwei U23-Teams von Bundesligisten dabei. Die drittligaerfahrenste Mannschaft stellt der SV Meppen (2242 Einsätze im Kader). Die ewige Tabelle der 3. Liga führt Wehen Wiesbaden mit 656 Punkten vor dem VfL Osnabrück (585) an.

Vorjahres-Tabelle

Anstoßzeiten

In der Regel verteilen sich die zehn Partien eines Spieltags wie folgt:

Freitag: 19 Uhr (1 Spiel)

Samstag: 14 Uhr (6 Spiele),

Sonntag: 13 und 14 Uhr (jeweils 1 Spiel)

Montag: 19 Uhr (1 Spiel)

Steht eine Englische Woche bevor (wie am dritten Spieltag der neuen Saison), fällt das Spiel am Montagabend flach. Dafür werden sonntags drei Begegnungen ausgetragen (13 Uhr, 14 Uhr, 15 Uhr).

TV-Übertragung

Wie in den vergangenen Jahren sind alle Partien der 3. Liga in der kommenden Saison beim kostenpflichtigen Anbieter Magenta Sport zu sehen. Zudem werden 86 ausgewählte Samstagsspiele im Free-TV gezeigt. Die dritten Programme - WDR, BR, HR, MDR, NDR, RBB, SR, SWR - übertragen. Am ersten Spieltag werden Dynamo Dresden gegen 1860 München und VfB Oldenburg gegen SV Meppen frei empfangbar gezeigt. Zudem bietet RevierSport zu allen RWE-Partien einen Liveticker an.

Rahmenkalender

Die Liga beginnt am kommenden Freitag (22. Juli) mit dem Spiel zwischen dem VfL Osnabrück und MSV Duisburg. Das Saisonfinale steigt am 27. Mai des kommenden Jahres. Nach dem Montagsspiel am 14. November beginnt eine neunwöchige Pause, die auf die Winter-WM in Katar zurückzuführen ist. Am 13. Januar 2023 startet der Spielbetrieb wieder. In der Hinrunde gibt es eine einwöchige Länderspielpause (23. - 25. September) und zwei Englische Wochen (2. Spieltag, 16. Spieltag).

Der Spielplan von Rot-Weiss Essen

Den gesamtem Spielplan der 3. Liga gibt es > HIER <

Bisherige Drittliga-Meister

2021/22: 1. FC Magdeburg

2020/21: Dynamo Dresden

2019/20: FC Bayern

2018/19: VfL Osnabrück

2017/18: 1. FC Magdeburg

2016/17: MSV Duisburg

2015/16: Dynamo Dresden

2014/15: Arminia Bielefeld

2013/14: 1. FC Heidenheim

2012/13: Karlsruher SC

2011/12: SV Sandhausen

2010/11: Eintracht Braunschweig

2009/10: VfL Osnabrück

2008/09: Union Berlin

Der Kader von Rot-Weiss Essen

Tor: Jakob Golz, Felix Wienand (neu von Schalke 04 II) , Raphael Koczor

Abwehr: Felix Bastians, Daniel Heber (Kapitän), Jose-Enrique Rios Alonso, Mustafa Kourouma (eigene U19), Moritz Römling (VfL Bochum/Leihe), Felix Herzenbruch, Michel Niemeyer, Sascha Voelcke, Nico Haiduk (eigene U19), Sandro Plechaty, Meiko Sponsel (1. FC Köln II)

Mittelfeld: Björn Rother (Hansa Rostock), Niklas Tarnat, Fabian Rüth, Felix Schlüsselburg, Luca Dürholtz, Thomas Eisfeld, Cedric Harenbrock, Erolind Krasniqi

Angriff: Lawrence Ennali (Hannover 96), Isaiah Young, Oguzhan Kefkir, Kevin Holzweiler, Aurel Loubongo (St. Pauli II), Ron Berlinski (SC Verl), Simon Engelmann, Timur Kesim (eigene U19)

Die Vorbereitung von Rot-Weiss Essen

Kickers Emden - RWE 0:5

TuS Weener - RWE 0:5

SC Spelle-Venhaus - RWE 0:0

SV Biene - RWE 1:1 (alle vier Spiele bei einem Blitzturnier)

RWE - Borussia Mönchengladbach 2:4

ETB SW Essen - RWE 0:2

Eintracht Braunschweig - RWE 2:2

Alemannia Aachen - RWE 1:3