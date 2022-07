MSV Duisburg: Ziegner-Lob für Defensive - Bouhaddouz vor Rückkehr

Beim Schauinsland-Reisen-Cup der Traditionen hat der MSV zwei ordentliche Leistungen gezeigt. Trainer Torsten Ziegner war vor allem mit der Defensivarbeit zufrieden.

Der MSV Duisburg hat am Sonntag eine ordentliche Generalprobe für den Drittliga-Auftakt am kommenden Freitag in Osnabrück hingelegt. Das Abschneiden beim Vorbereitungsturnier vor 6.022 Zuschauern im eigenen Stadion lässt die Anhängerschaft optimistisch auf den kommenden Freitag blicken.

Torsten Ziegner hatte im Vorfeld von zwei „absoluten Herausforderungen“ gesprochen, die seine Mannschaft zu bestehen hatte. Und die Zebras konnten sowohl im ersten Spiel gegen Borussia Mönchengladbach (0:1) als auch in den zweiten 45 Minuten gegen Athletic Bilbao (1:1) gut mithalten. „Nach den letzten beiden Spielen gegen Düren und Leverkusen war es wichtig, defensiv stabiler zu stehen. Daran haben wir gearbeitet“, blickte der Trainer auf die vergangenen Trainingswoche zurück. Die Arbeit machte sich bezahlt, denn die Viererkette, in der erstmals auch der neue Abwehrchef Sebastian Mai über die volle Distanz aufgelaufen war, wirkte größtenteils kompakt und gut abgestimmt.

Bouhaddouz kehrt Anfang der Woche ins Training zurück

Ärgerlich aus Ziegners Sicht war lediglich die Entstehung des 0:1 gegen Mönchengladbach, als Mai nach einem Stellungsfehler von Tobias Fleckstein unglücklich ins eigene Netz traf. „Ansonsten haben wir keinen Torschuss mehr zugelassen. Im zweiten Spiel waren wir am Anfang noch zu passiv", erkannte der 44-Jährige.





Gegen Bilbao war es eine Schläfrigkeit von Joshua Bitter, die das zweite Gegentor des Tages verschuldete. „Insgesamt war ich mit dem Spiel gegen den Ball sehr zufrieden. Mit Ball war es etwas schwieriger, weil wir leider keinen nominellen Stürmer dabei hatten.“ Aziz Bouhaddouz, der den SLR-Cup aufgrund von Rückenproblemen verpasste, wird an der Bremer Brücke allerdings wieder mit dabei sein und am Dienstag wieder auf den Trainingsplatz zurückkehren.