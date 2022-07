MSV Duisburg: So lautet die Diagnose bei Pechvogel Chinedu Ekene

Chinedu Ekene vom MSV Duisburg hat sich im Testspiel gegen den 1. FC Düren verletzt. Jetzt steht die Diagnose beim Rechtsaußen fest.

Nach der Verletzung von Chinedu Ekene haben sich die schlimmen Befürchtungen nicht bestätigt. Der 23 Jahre alte Außenstürmer musste im Testspiel gegen den 1. FC Düren (2:4) am vergangenen Freitag ausgewechselt werden, nachdem er auf die Schulter gefallen war. Dabei hat sich Ekene aber keine schwerwiegende Verletzung, sondern eine Prellung zugezogen. Das ergaben weitere ärztliche Untersuchungen, wie die Zebras mitteilten.

Im Mannschaftstraining wird Ekene Vereinsangaben zufolge vorerst fehlen. Inwiefern er rechtzeitig zum Saisonstart beim VfL Osnabrück am übernächsten Freitag (22. Juli, 19 Uhr) fit wird, ist nicht bekannt.

MSV Duisburg: Auch Feltscher verletzte sich im Düren-Test

Ebenso ist noch unklar, wie lange der MSV auf Rolf Feltscher verzichten muss. Der Rechtsverteidiger verletzte sich ebenfalls bei der Pleite gegen Düren. Besonders bitter: Der 31-Jährige fehlte in den letzten Monaten wegen eines Innenbandrisses und war erst vergangene Woche ins Teamtraining zurückgekehrt. Nun hat sich Feltscher erneut am Knie verletzt. "Das ist total traurig und ärgerlich für den Jungen, weil er wie ein Wahnsinniger gearbeitet hat", sagte Trainer Torsten Ziegner mitfühlend.

Und auch Ekene ist nicht vom Glück gesegnet, was Verletzungen angeht. Er verpasste beinahe die gesamte Vorsaison aufgrund von Problemen im Sprunggelenk. Am 29. August des Vorjahres kam er zuletzt in einem Pflichtspiel zum Einsatz. In der Vorbereitung wollte der gebürtige Wuppertaler wieder durchstarten. Doch nun wird er erneut ausgebremst.