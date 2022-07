Orhan Ademi, Toptorjäger des Fußball-Drittligisten MSV Duisburg vergangene Saison, hat einen neuen Arbeitgeber gefunden. Den 30-Jährigen zieht es nach Rumänien.

Vom MSV Duisburg wurde Orhan Ademi bereits im Mai verabschiedet. Nun hat der Stürmer einen neuen Klub gefunden. Der Schweizer schließt sich dem rumänischen Erstligisten UTA Arad an. Mit den Worten "unsere neue Nummer neun ist Orhan Ademi", bestätigte der Klub am Montag die Verpflichtung auf Instagram.





Nach seiner Ankunft von Eintracht Braunschweig im Sommer 2020, absolvierte Ademi in zwei Spielzeiten insgesamt 69 Pflichtspiele für den MSV Duisburg und traf dabei 20-mal. 17 Tore davon erzielte er letzte Saison, als er mit seinen zwölf Saisontoren in Liga 3 einen entscheidenden Anteil am Klassenerhalt der Zebras hatte.