Dabrowski gönnt Team freie Tage und lobt Bochumer Probespieler

Rot-Weiss Essen hat am Samstag ein achtbares 2:2-Remis gegen Eintracht Braunschweig erzielt. RevierSport hat nach dem Testspiel in Schöningen mit RWE-Trainer Christoph Dabrowski gesprochen.

Nur noch ein Tag, dann reist Rot-Weiss Essen aus dem niedersächsischen Trainingslager ab. Am Sonntag steht noch ein Auslaufen auf dem Programm und nach dem Mittagessen geht es dann auf die rund vierstündige Heimfahrt Richtung Ruhrgebiet.

RWE verlässt das Trainingslager in Wesendorf mit einem Erfolgserlebnis. Am Samstag präsentierte sich der Drittliga-Aufsteiger beim 2:2 in Schöningen gegen Zweitliga-Neuling Eintracht Braunschweig in guter Form. Zumindest 90 der 120 Testspiel-Minuten waren stark. RWE führte nach 90 Minuten mit 2:0 und kassierte erst im letzten Viertel der vereinbarten viermal 30 Minuten die Gegentore.

Dementsprechend zufrieden zeigte sich auch RWE-Coach Christoph Dabrowski.

Christoph Dabrowski, wie bewerten Sie den Test gegen Braunschweig?

Man hat gesehen, dass wir nach den harten Tagen nicht ganz die Spritzigkeit besitzen. Wir hatten aber gute Sequenzen und sind dementsprechend sogar 2:0 in Führung gegangen. Das war nicht unverdient. Bei den Gegentoren war das mir aber zu einfach. Da hat uns die nötige Konsequenz gefehlt, um die Gegentreffer zu verteidigen. Einmal kassieren wir nach einer Hereingabe ein Ding am langen Pfosten und dann nach einem Freistoß von der Seite. Das war nicht gut verteidigt. Hinten raus hatten wir aber noch eine große Chance. Vielleicht wäre das aber auch des Guten zu viel gewesen. Es ging einfach darum, dass die Jungs nach den harten Trainingseinheiten an die Grenze kommen. Das haben sie gemacht. Ich bin mit dem Abschluss des Trainingslagers zufrieden. Wir haben sehr gut gearbeitet.

Yannick Langesberg, Mustafa Kourouma, Lawrence Ennali und Kevin Holzweiler kamen jeweils nur 30 Minuten zum Einsatz. Warum?

Wir haben ein Über-Angebot an Innenverteidigern, deshalb haben sich Langesberg und Kourouma die 60 Minuten geteilt. Ennali haben 30 Minuten nach seiner Mandelentzündung auch gereicht. Und bei Holzweiler wollen wir nach seinem Kreuzbandriss nicht überdrehen.

Wie geht es mit Langesberg, der den Verein eigentlich trotz Vertrags bis 2023 verlassen sollte, weiter?

Langesberg ist ein vollwertiges Mitglied der Mannschaft, sonst wäre er nicht ins Trainingslager gekommen. Aber er hat große Konkurrenz in der Innenverteidigung.

Wie bewerten Sie die Leistung von Testspieler Moritz Römling? (steht noch bis zum 30. Juni 2023 beim VfL Bochum unter Vertrag, Anm. d. Red.)

Man hat gesehen, dass Römling Potential hat. Er ist ein drahtiger Spieler, der viele Offensivaktionen hat. Aber ich muss mir das Spiel noch einmal genau anschauen und dann werden wir auch uns mit Moritz zusammensetzen und diskutieren, ob das Sinn macht oder nicht. Er hat aber auf jeden Fall einen guten Eindruck hinterlassen.

Werden die Jungs nun auch ein paar Tage frei bekommen?

Wir haben jetzt vier Wochen sehr intensiv trainiert und die Jungs werden jetzt am Montag und Dienstag frei bekommen, um alles mal sacken zu lassen. Dann werden wir ab Mittwoch an der nötigen Frische arbeiten.