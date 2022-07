3. Liga: SC Verl präsentiert neuen Schlussmann

Der Sportclub Verl hat noch einmal auf dem Transfermarkt reagiert und einen neuen Torhüter verpflichtet. Der neue Schlussmann kommt von einem Drittliga-Konkurrenten.

Tim Wiesner wechselt vom VfL Osnabrück zum Sportclub nach Verl. Er konnte die Verantwortlichen im Probetraining überzeugen.

"Wir haben nach der besten sportlichen Lösung für uns gesucht und diese mit Tim gefunden. Mit Tim bekommen wir einen ehrgeizigen Keeper dazu, der sehr gut ausgebildet ist und auch menschlich hervorragend zu uns passt", freut sich Verls Sportchef Sebastian Lange.

Wiesner, der aus Dortmund stammt, spielte in der Jugend für den FC Schalke 04, Rot-Weiss Essen und Fortuna Düsseldorf. Hier stand der 25-Jährige auch in der U23-Regionalligamannschaft zwischen den Pfosten. Insgesamt bestritt er für Düsseldorfs Reserve 54 Begegnungen, für die Fortuna-Profis stand er einmal im Tor. Für den VfL Osnabrück kam er ebenfalls nur zu einem einzigen Einsatz. In Verl sollen es definitiv mehr werden.

SC Verl

Zugänge: Dominik Klann (Preußen Münster), Wladimir Wagner (SC Paderborn 07 II), Oliver Issa Schmitt (1. FC Köln II / Leihe), Maximilian Franke (SF Lotte), Koray Dag (SC Paderborn U19), Torge Paetow (SC Weiche 08), Leon Bürger (CZ Jena), Tobias Knost (1. FC Magdeburg), Leon Nübel (VfL Bochum U19), Eduard Probst (Westfalia Rhynern), Mateo Biondic (SC Paderborn U19), Maximilian Wolfram (CZ Jena), Tom Baack (Jahn Regensburg), Presley Pululu (SC Paderborn II), Jesse Edem Tugbenyo (SC Paderborn ( Leihe), Niclas Thiede (nach Leihe fest vom SC Freiburg verpflichtet), Tim Wiesner (VfL Osnabrück).

Abgänge: Ron Berlinski (Rot-Weiss Essen), Lukas Petkov (nach Leihe zurück zum FC Augsburg), Kasim Rabihic (1. FC Saarbrücken), Christopher Lannert (1860 München), Leandro Putaro (VfL Osnabrück), Patrick Schikowski (SSVg Velbert), Emanuel Mirchev (Teutonia 05), Robin Bürseke (Rot Weiss Ahlen), Julian Schwermann (Alemannia Aachen), Pascal Steinwender (Teutonia Ottensen), Frederik Lach (ETB SW Essen), Mahir Saglik, Lasse Jürgensen (beide Ziel unbekannt).