3. Liga: RWE siegt auch im zweiten Testspiel

Rot-Weiss Essen hat auch seinen zweiten Test in der Vorbereitung auf die Drittliga-Saison gegen die Rheiderland-Auswahl erfolgreich bestreiten können.

Nach dem 5:0-Erfolg am Freitagabend gegen Kickers Emden stand am späten Samstagnachmittag das nächste Testspiel für RWE an. Und auch dieses endete in einem deutlichen Sieg. Auf der Anlage des TuS Weener siegte die Mannschaft von Trainer Christoph Dabrowski gegen die Rheiderland-Auswahl ebenfalls mit 5:0. Dabei wurden die Bergeborbecker von gleich sieben U19-Spielern unterstützt.

Von Anfang an zeigte sich RWE dabei feldüberlegen, scheiterte aber in der Anfangsphase zweimal am Aluminium. Erst scheiterte Cedric Harenbrock mit einem Schuss denkbar knapp (12.), dann setzte Marius Kleinsorge einen Elfmeter an den rechten Pfosten (15.). Johnason-Paul Ihekwoaba wurde im Strafraum gefällt. In der 17. Minute traf Joshua Quarshie per Kopf nach Harenbrock-Ecke zum 1:0. Lautern-Leihgabe Kleinsorge sorgte sechs Minuten vor dem Ende der ersten Hälfte für das 2:0.

RWE: Koczor - Harenbrock (30. Dürholtz, 66. Plechaty), Kleinsorge (66. Young), Schlüsselburg, Hüning, Quarshie (68. Herzenbruch), Kazantzidis, Theocharis (62. Tarnat), Karkar, Demircan (68. Langesberg), Ihekwoaba (68. Berlinski). Tore: 1:0 Quarshie (17.), 2:0 Kleinsorge (39.), 3:0 Karkar (63.), 4:0 Young (79.), 5:0 Katzantzidis (82.)

In der zweiten Hälfte ging der Torreigen für RWE weiter: Nach einem erneuten Pfostentreffer von Luca Dürholtz traf Muhammed Ali Karkar aus 15 Metern zum 3:0 (63.). Elf Minuten vor dem Ende fand eine Flanke von Felix Herzenbruch den Kopf von Isaiah Young, der zum 4:0 treffen konnte. Yorgos Katzantzidis sorgte für den 5:0-Endstand.

Einziger Wermutstropfen: U19-Spieler Elefterios Theocharis verletzte sich nach einer Stunde bei einem Zweikampf und musste gegen Niklas Tarnat ausgewechselt werden.

Den nächsten Test gibt es schon am Sonntag beim Blitzturnier beim SV Holthausen Biene.