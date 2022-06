RWE: So bewertet Dabrowski sein Debüt - sieben U19-Spieler kommen

Rot-Weiss Essen hat das erste Testspiel erfolgreich bestritten und mit 5:0 in Emden gewonnen. Trainer Christoph Dabrowski war dementsprechend zufrieden.

Rot-Weiss Essen hat seinen Wochenend-Trip nach Niedersachsen mit einem 5:0-Sieg beim Regionalliga-Nord-Aufsteiger Kickers Emden begonnen. Vor 1500 Zuschauern schossen Yannik Langesberg, Ron Berlinski, Thomas Eisfeld, Mustafa Kourouma und Simon Engelmann die RWE-Tore.

Emdens Trainer und Ex-Bundesligaspieler Stefan Emmerling zeigte sich von der Vorstellung der Essener beeindruckt: "Wir haben erst zweimal trainiert – da darf man nicht zu viel erwarten. Aber die Essener haben auch eine tolle Mannschaft mit enorm viel Qualität zusammen."

Emden: Wetzel (46. Groenewold) – Eilerts (46. Janßen), Dassel (76. Hensema), Faqiryar (76. Braun) – Goosmann (46. Köster), Sillah (76. Cordes) – Visser (46. Gnerlich), Wulff (46. Schmidt), Konda (46. N’Diaye) – Jabateh (46. Abdul), Bamezon (46. Issa) Wetzel (46. Groenewold) – Eilerts (46. Janßen), Dassel (76. Hensema), Faqiryar (76. Braun) – Goosmann (46. Köster), Sillah (76. Cordes) – Visser (46. Gnerlich), Wulff (46. Schmidt), Konda (46. N’Diaye) – Jabateh (46. Abdul), Bamezon (46. Issa) RWE (1. Halbzeit): Golz, Langesberg, Rios Alonso Rother, Harenbrock, Berlinski, Plechaty, Loubongo, , Young, Eisfeld, Rüth. RWE (2. Halbzeit): Wienand – Heber, Kourouma, Herzenbruch - Sponsel, Tarnat, Krasniqi (78. Schlüsselburg), Dürholtz - Holzweiler , Engelmann, Kefkir Tore: 0:1 Langesberg (14.), 0:2 Berlinski (16.), 0:3 Eisfeld (33.), 0:4 Kourouma (52.), 0:5 Engelmann (60.). Zuschauer: 1500.

Mit dem ersten Auftritt unter seine Regie zeigte sich auch RWE-Coach Christoph Dabrowski zufrieden. RevierSport hat am Samstag mit dem 43-jährigen Fußballlehrer, der mit seinen Schützlingen in einer Herberge in Leer übernachtet, gesprochen. Dabrowski: "Wir hatten einen anstrengenden Freitag. Wir haben um 10 Uhr in Essen trainiert, danach gemeinsam Mittag gegessen und dann sind wir nach Leer gefahren. Nach dem Beziehen der Zimmer haben wir noch ein paar Nudeln zu uns genommen und dann ging es schon weiter nach Emden", erzählt er.

Zum Spiel sagt er: "Der Gegner war natürlich noch nicht lange im Training und das Niveau war dementsprechend überschaubar. Trotzdem haben wir nach diesem strapaziösen Tag viel Spielfreude entwickelt und gut den Ball laufen lassen. Das hat mir gefallen. Auch wenn wir in der letzten halben Stunde zu viel liegen gelassen haben. Das Ergebnis hätte noch deutlicher gestaltet werden können. Es war ein gelungener Auftakt und weiter geht's."

Die U19-Spieler, die nachreisen sind: Ben Hüning, Joshie Quarshie (beide Innenverteidiger), Elefterios Theocahris (Rechtsverteidiger), Cemil Demircan (Linksverteidiger), Ali Karkar (zentrales Mittelfeld), Yorgos Kazantzidis (Außenbahn), Johnason Ihekwoaba (Angriff).

Am Samstag geht es für die Essener bereits mit dem nächsten Test weiter. In der Stadt Weener nahe Leer geht es gegen eine Rheiderland-Auswahl (Anstoß 16 Uhr). Dann sollen auch Felix Schlüsselburg, der am Freitag nur gute zehn Minuten zum Einsatz kam - Erolind Krasniqi musste nach einem Schlag auf den Fuß ausgewechselt werden, gab aber auch schnell Entwarnung - Felix Heim und Marius Kleinsorge, die ohne Einsatz blieben, zum Spielen kommen. Zudem werden gleich sieben U19-Spieler aus Essen anreisen, um bei der Partie gegen die Rheinland-Auswahl mitzumischen.