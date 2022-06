Viktoria Köln: Offensivmann kommt aus der 2. Bundesliga

Der FC Viktoria Köln hat die nächste Verstärkung an Land gezogen. Der neue Mann kommt aus der 2. Bundesliga.

Simon Stehle wechselt für ein Jahr auf Leihbasis von Hannover 96 zum FC Viktoria Köln. Der 20-Jährige war in der vergangenen Saison an den 1. FC Kaiserslautern ausgeliehen und legte das entscheidende Tor in der Aufstiegsrelegation für die Pfälzer vor. In Köln soll der Flügelflitzer, der über eine enorme Geschwindigkeit verfügt, nun auch für Tore und Vorlagen sorgen.

Cheftrainer Olaf Janßen freut sich über den Zuwachs: "Es herrscht große Freude bei uns allen, dass Simon Stehle sich für uns entschieden hat. Wir waren schon sehr früh mit ihm in Kontakt und haben uns wirklich große Mühe gegeben, ihn von unserem Weg zu überzeugen. Toll, dass es geklappt hat. Simon hat sicherlich gerade in der Schlussphase in Kaiserslautern sehr gute Leistungen gebracht, er hatte in den Relegationsspielen nach seinen Einwechslungen einen entscheidenden Anteil am Aufstieg. Er ist ein junger Spieler mit großem Entwicklungspotenzial, verfügt aber jetzt schon über enorme Kraft, Power und Dynamik. Er ist unheimlich schnell und im Angriff sehr flexibel einzusetzen, kann über die rechte und auch die linke Seite kommen, auch als hängende Spitze agieren. Damit passt er hervorragend in das Profil, das wir gesucht haben."

Geboren in Valladolid, aufgewachsen auf Gran Canaria, verbrachte Simon Stehle, Sohn eines deutschen Vaters und einer kolumbianischen Mutter, seine Jugendzeit bei Atlético Madrid und UD Levante, ehe es ihn 2017 zu Hannover 96 zog. In der Saison 2019/20 sorgte der Flügelspieler in 13 U19-Bundesliga-Spielen für 18 Torbeteiligungen und wurde im Februar 2020 mit seinem Zweitliga-Debüt belohnt, bei dem er prompt traf. Bei seiner Leihe zum FCK konnte er dann erstmals Erfahrung in der 3. Liga sammeln.

"Ich freue mich, hier zu sein. Ich habe nur Gutes von der Viktoria gehört, nicht zuletzt von Mike Wunderlich, mit dem ich in Kaiserslautern zusammengespielt habe. Die Gespräche mit allen Verantwortlichen sind sehr gut gelaufen, sehr positiv. Ich habe bei meiner Entscheidung für die Viktoria auf mein Bauchgefühl gehört. Jetzt freue ich mich auf die neuen Kollegen und die neue Saison", sagt Stehle, der in der vergangenen Saison acht Einsätze (kein Tor, eine Vorlage) für den 1. FC Kaiserslautern verbuchte.