3. Liga: Spielplan da - RWE startet zuhause, MSV eröffnet die Saison

Der Spielplan der 3. Liga ist raus. So starten die NRW-Klubs.

Der Spielplan für die 3. Liga ist raus. Und Fans von Rot-Weiss Essen können sich freuen. Denn Aufsteiger RWE startet mit einem Heimspiel gegen die SV Elversberg in die Saison. Das Eröffnungsspiel ist dasselbe wie im letzten Jahr - das allerdings wegen Corona nicht stattfinden konnte. Der VfL Osnabrück eröffnet die Saison gegen den MSV Duisburg.

Und am zweiten Spieltag kommt es dann gleich zum Kracher-Derby, wenn der MSV Duisburg RWE empfängt. Generell verbringt RWE zum Start viel Zeit in NRW, denn am 3. Spieltag geht es zuhause gegen Viktoria Köln, dann geht es zum BVB II.

Die Hinrunde in der Übersicht - die genauen Ansetzungen folgen

1. Spieltag

Freitag, 22. Juli, 18 Uhr

VfL Osnabrück - MSV Duisburg

23.7. bis 25.7.

SV Wehen - Borussia Dortmund II

VfB Oldenburg - SV Meppen

FC Ingolstadt - SpVgg Bayreuth

Rot-Weiss Essen - SV Elversberg

Dynamo Dresden - TSV 1860 Münchern

FSV Zwickau - Hallescher FC

1. FC Saarbrücken - SC Verl

SC Freiburg II - Erzgebirge Aue

SV Waldhof Mannheim - Viktoria Köln

Der DFB kündigte an, wie sich die Partien aufteilen: Ein Spiel am Freitag (19 Uhr) Sechs Spiele am Samstag (alle 14 Uhr) Zwei Spiele am Sonntag (13 und 14 Uhr) Ein Spiel am Montag (19 Uhr) Vor den Wochenspieltagen mit jeweils fünf Partien am Dienstag- und Mittwochabend gibt es kein Montagsspiel, dafür wird eine Partie sonntags um 15 Uhr ausgetragen.

2. Spieltag - 5. bis 7. August

Erzgebirge Aue - VfL Osnabrück

MSV Duisburg - Rot-Weiss Essen

TSV 1860 München - VfB Oldenburg

SV Elversberg - 1. FC Saarbrücken

Borussia Dortmund II - FC Ingolstadt

Viktoria Köln - SV Wehen

SV Meppen - FSV Zwickau

Hallescher FC - Dynamo Dresden

SC Verl - SV Waldhof Mannheim

SpVgg Bayreuth - SC Freiburg II

3. Spieltag - 9. und 10. August

SV Wehen - SpVgg Bayreuth

VfL Osnabrück - FC Ingolstadt

VfB Oldenburg - SV Elversberg

1860 München - SV Meppen

Waldhof Mannheim - Erzgebirge Aue

Rot-Weiss Essen - Viktoria Köln

Dynamo Dresden - SC Verl

FSV Zwickau - MSV Duisburg

1. FC Saarbrücken - Borussia Dortmund II

SC Freiburg II - Hallescher FC

4. Spieltag - 12. bis 15. August

Erzgebirge Aue - SV Wehen

MSV Duisburg - SC Freiburg II

FC Ingolstadt - 1. FC Saarbrücken

SV Elversberg - FSV Zwickau

Borussia Dortmund II - Rot-Weiss Essen

Viktoria Köln - Dynamo Dresden

SV Meppen - SV Waldhof Mannheim

Hallescher FC - VfB Oldenburg

SC Verl - TSV 1860 München

SpVgg Bayreuth - VfL Osnabrück

5. Spieltag - 19. bis 22. August

SV Wehen - VfL Osnabrück

VfB Oldenburg - SC Verl

TSV 1860 München - Hallescher FC

SV Waldhof Mannheim - Borussia Dortmund II

Rot-Weiss Essen - FC Ingolstadt

SV Meppen - MSV Duisburg

Dynamo Dresden - SV Elversberg

FSV Zwickau - SpVgg Bayreuth

1. FC Saarbrücken - Erzgebirge Aue

SC Freiburg II - Viktoria Köln

6. Spieltag - 26. bis 29. August

VfL Osnabrück - 1. FC Saarbrücken

Erzgebirge Aue - Dynamo Dresden

MSV Duisburg - VfB Oldenburg

FC Ingolstadt - SV Wehen

SV Elversberg - SV Waldhof Mannheim

Borussia Dortmund II - SC Freiburg II

Viktoria Köln - TSV 1860 München

Hallescher FC - SV Meppen

SC Verl - FSV Zwickau

SpVgg Bayreuth - Rot-Weiss Essen

7. Spieltag - 2. bis 5. September

VfB Oldenburg – VfL Osnabrück

TSV 1860 München – MSV Duisburg

SV Waldhof Mannheim – SpVgg Bayreuth

Rot-Weiss Essen – FC Erzgebirge Aue

SV Meppen – SV Elversberg

Hallescher FC – SC Verl

Dynamo Dresden – Borussia Dortmund II

FSV Zwickau – FC Viktoria Köln

1. FC Saarbrücken – SV Wehen

SC Freiburg II – FC Ingolstadt

8. Spieltag - 9. bis 12. September

SV Wehen – SC Freiburg II

VfL Osnabrück – Rot-Weiss Essen

FC Erzgebirge Aue – FSV Zwickau

MSV Duisburg – Dynamo Dresden

FC Ingolstadt – SV Waldhof Mannheim

SV Elversberg – TSV 1860 München

Borussia Dortmund II – VfB Oldenburg

FC Viktoria Köln – Hallescher FC

SC Verl – SV Meppen

SpVgg Bayreuth – 1. FC Saarbrücken

9. Spieltag - 16. bis 19. September

VfB Oldenburg – SpVgg Bayreuth

TSV 1860 München – FC Erzgebirge Aue

SV Waldhof Mannheim – SV Wehen

Rot-Weiss Essen – 1. FC Saarbrücken

SV Meppen – FC Viktoria Köln

Hallescher FC – SV Elversberg

Dynamo Dresden – FC Ingolstadt

FSV Zwickau – Borussia Dortmund II

SC Verl – MSV Duisburg

SC Freiburg II – VfL Osnabrück

10. Spieltag - 30. September - 3. Oktober

SV Wehen – Rot-Weiss Essen

VfL Osnabrück – SV Waldhof Mannheim

FC Erzgebirge Aue – SV Meppen

MSV Duisburg – Hallescher FC

FC Ingolstadt – FSV Zwickau

SV Elversberg – SC Verl

Borussia Dortmund II – TSV 1860 München

FC Viktoria Köln – VfB Oldenburg 1. FC Saarbrücken – SC Freiburg II

SpVgg Bayreuth – Dynamo Dresden

11. Spieltag - 7. bis 10. Oktober

VfB Oldenburg - Erzgebirge Aue

1860 München - FC Ingolstadt

Waldhof Mannheim - 1. FC Saarbrücken

SV Elversberg - MSV Duisburg

SV Meppen - SpVgg Bayreuth

Hallescher FC - Borussia Dortmund II

Dynamo Dresden - VfL Osnabrück

FSV Zwickau - SV Wehen Wiesbaden

SC Verl - Viktoria Köln

SC Freiburg II - Rot-Weiss Essen

12. Spieltag - 14. bis 17. Oktober

SV Wehen – VfB Oldenburg

VfL Osnabrück – TSV 1860 München

FC Erzgebirge Aue – Hallescher FC

FC Ingolstadt – SV Meppen

Rot-Weiss Essen – Dynamo Dresden

Borussia Dortmund II – MSV Duisburg

FC Viktoria Köln – SV Elversberg

1. FC Saarbrücken – FSV Zwickau

SC Freiburg II – SV Waldhof Mannheim

SpVgg Bayreuth – SC Verl

13. Spieltag - 21. bis 24. Oktober

VfB Oldenburg – FC Ingolstadt

MSV Duisburg – FC Viktoria Köln

TSV 1860 München – SV Wehen

SV Waldhof Mannheim – Rot-Weiss Essen

SV Elversberg – VfL Osnabrück

SV Meppen – Borussia Dortmund II

Hallescher FC – SpVgg Bayreuth

Dynamo Dresden – 1. FC Saarbrücken

FSV Zwickau – SC Freiburg II

SC Verl – FC Erzgebirge Aue

14. Spieltag - 28. bis 31. Oktober

SV Wehen – MSV Duisburg

VfL Osnabrück – Hallescher FC

FC Erzgebirge Aue – SV Elversberg

FC Ingolstadt – FC Viktoria Köln

SV Waldhof Mannheim – Dynamo Dresden

Rot-Weiss Essen – FSV Zwickau

Borussia Dortmund II – SC Verl

1. FC Saarbrücken – SV Meppen

SC Freiburg II – VfB Oldenburg

SpVgg Bayreuth – TSV 1860 München

15. Spieltag - 4. bis 6. November

VfB Oldenburg – Rot-Weiss Essen

MSV Duisburg – SpVgg Bayreuth

TSV 1860 München – 1. FC Saarbrücken

SV Elversberg – Borussia Dortmund II

FC Viktoria Köln – FC Erzgebirge Aue

SV Meppen – SV Wehen

Hallescher FC – SV Waldhof Mannheim

Dynamo Dresden – SC Freiburg II

FSV Zwickau – VfL Osnabrück

SC Verl – FC Ingolstadt

16. Spieltag - 8. bis 9. November

SV Wehen – Dynamo Dresden

VfL Osnabrück – SC Verl

FC Erzgebirge Aue – MSV Duisburg

FC Ingolstadt – Hallescher FC

SV Waldhof Mannheim – FSV Zwickau

Rot-Weiss Essen – SV Meppen

Borussia Dortmund II – FC Viktoria Köln

1. FC Saarbrücken – VfB Oldenburg

SC Freiburg II – TSV 1860 München

SpVgg Bayreuth – SV Elversberg

17. Spieltag - 11. bis 14. November

VfB Oldenburg – SV Waldhof Mannheim

MSV Duisburg – FC Ingolstadt

TSV 1860 München – Rot-Weiss Essen

SV Elversberg – SC Freiburg II

Borussia Dortmund II – FC Erzgebirge Aue

FC Viktoria Köln – SpVgg Bayreuth

SV Meppen – VfL Osnabrück

Hallescher FC – 1. FC Saarbrücken

Dynamo Dresden – FSV Zwickau

SC Verl – SV Wehen

Hinweis: Weiter geht es nach der Winterpause mit dem 18. Spieltag vom 13. bis 16. Januar