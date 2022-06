3. Liga:Neues Quartett für Aue - Erzgebirge-Trainer schwächt Ex-Klub

Der FC Erzgebirge Aue hat zum Trainingsstart gleich vier neue Spieler auf einmal vorgestellt. Zwei dieser vier Akteure kommen vom Ex-Klub des neuen Aue-Trainers Timo Rost.

Beim FC Erzgebirge Aue befindet sich die Kaderplanung für die neue Saison in der 3. Liga auf der Zielgeraden. Pünktlich zum Trainingsauftakt am Sonntag (19. Juni 2022) kann der Zweitliga-Absteiger gleich vier weitere Neuzugänge vermelden und am Nachmittag im Erzgebirgsstadion begrüßen.

Vom 1. FC Kaiserslautern kommt Elias Huth zu den Veilchen, vom Aufsteiger und künftigen Liga-Konkurrenten SpVgg Bayreuth sind es Tim Danhof und Ivan Knezevic sowie Nico Gorzel, der für Türkgücü München gespielt hat, die in Zukunft für Aue spielen werden. Mit Knezevic und Gorzel arbeitete Aue-Trainer Timo Rost bereits in der vergangenen Saison zusammen und wurde mit dem Duo sowie der Bayreuther Mannschaft Meister in der Regionalliga Bayern.

Huth ist ein 25-jähriger Mittelstürmer, der in der letzten Spielzeit für Lautern 39 Pflichtspiele bestritt und dabei 13 Tore erzielte. Drei weitere bereitete der 1,85 Meter große Angreifer vor. Der zentrale Mittelfeldspieler Gorzel (23) bestritt bis zur Türkgücü-Pleite 23 Saisonspiele (kein Tor, eine Vorlage) für den Zwangsabsteiger.

Danhof uns Knezevic kommen gemeinsam auf 15 Tore und 29 Vorlagen

Danhof (25) kommt über den rechten Flügel und war in Bayreuth einer der Leistungsträger. In 35 Einsätzen verbuchte er fünf Tore und legte gleich 15 Buden auf. Der 28-jährige Knezevic war ebenfalls ein absoluter Eckpfeiler bei der Spielvereinigung Bayreuth und der Dreh- und Angelpunkt im Offensivspiel der Franken. 37 Spiele, zehn Tore, 14 Vorlagen, diese Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache.