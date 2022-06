RWE: Riesen-Euphorie in Essen - 3000 Fans beim Training

Fußball-Drittligist Rot-Weiss Essen absolvierte am Donnerstag eine öffentliche Trainingseinheit. Die Anzahl der Fans übertraf alle Erwartungen.

Am Mittwoch absolvierte Rot-Weiss Essen die erste Trainingseinheit seit dem Aufstieg in die 3. Liga. Trainer Christoph Dabrowski begrüßte zum Aufgalopp insgesamt 31 Spieler, darunter Torwart Felix Wienand, der mittlerweile einen Vertrag unterschrieben hat und von der U23 des FC Schalke 04 an die Essener Hafenstraße wechselt.

Einen Tag später lud der Verein seine Fans dann zum öffentlichen Training ins Stadion an der Hafenstraße ein. Zu diesem Anlass öffneten der Fanshop und die Imbissstände auf der Sparkassentribüne/Haupttribüne.

Die Möglichkeit, ihre Mannschaft mitsamt Neu-Coach Dabrowski zum ersten Mal offiziell als Drittligist zu beobachten, ließen sich viele Fans nicht entgehen. Die Aufstiegseuphorie war spürbar. 3000 Fans pilgerten am Feiertag zur Hafenstraße – eine beeindruckende Anzahl. Alle Erwartungen wurden übertroffen. "Schön, dass ihr alle da seid. Ich bin beeindruckt. Auf eine gute Zusammenarbeit in den nächsten Jahren", sagte Neu-Coach Dabrowski in seiner ersten Rede vor den RWE-Fans. Mannschaft und Trainer wurden mit Standing Ovations empfangen.