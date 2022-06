Rot-Weiss Essen möchte sich in der kommenden Saison in der 3. Liga etablieren. Die Vorfreude auf den Liga-Neuling ist groß.

In der Saison 2007/08 spielte Rot-Weiss Essen zuletzt drittklassig. Damals verpasste der Verein am letzten Spieltag die Qualifikation für die damals eingeführte eingleisige 3. Liga und musste den Gang in die Regionalliga West antreten. Lange 14 Jahre warteten die treuen Zuschauer des Traditionsvereins auf die Rückkehr in den Profifußball. Im Mai 2022 war es dann soweit – ein 2:0-Erfolg gegen Rot Weiss Ahlen besiegelte den langersehnten Aufstieg in die 3. Liga. Der klare Tenor: RWE wird mit seinen Fans und der deutschlandweit bekannten Hafenstraße eine Bereicherung für die Liga sein.

Die Umfrage in Zahlen: Platz 1: Rot-Weiss Essen (53 %, 2932 Stimmen) Platz 2: Dynamo Dresden (14 %, 805 Stimmen) Platz 3: VfB Oldenburg (14 %, 786 Stimmen) Platz 4: SpVgg Bayreuth (9 %, 487 Stimmen) Platz 5: Erzgebirge Aue (5 %, 252 Stimmen) Platz 6: SV Elversberg (4 %, 217 Stimmen) Platz 7: FC Ingolstadt (2 %, 99 Stimmen) Teilnehmer gesamt: 5578

In einer Umfrage von "liga3-online.de" wurde dies noch einmal untermauert. Das Portal fragte, auf welchen Liga-Neuling sich die Fans am meisten freuen würden. Am 16. Juni wurde die Umfrage um 15 Uhr geschlossen – mit einem klaren Ergebnis: Rot-Weiss Essen bekam von den 5578 Teilnehmern über die Hälfte der Stimmen und landete souverän auf Platz eins, gefolgt von Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden und Regionalliga Nord-Aufsteiger VfB Oldenburg. Die Vorfreude auf den Essener Klub scheint auch bei anderen Drittliga-Konkurrenten groß zu sein. Am 22. Juli 2022 wird die neue Saison eröffnet.

Rot-Weiss Essen

Zugänge: Felix Wienand (FC Schalke 04 II), Felix Schlüsselburg (SV Lippstadt, war ausgeliehen), Felix Heim (FSV Frankfurt, war ausgeliehen), Ron Berlinski (SC Verl), Nico Haiduk, Timur Mehmet Kesim, Mustafa Kourouma (alle eigene U19), Meiko Sponsel (1. FC Köln II, ausgeliehen), Björn Rother (Hansa Rostock), Aurel Loubongo (FC St. Pauli)

Abgänge: Marius Kleinsorge (1. FC Kaiserslautern, war ausgeliehen), Daniel Davari (Rot-Weiß Oberhausen), David Sauerland (Alemannia Aachen), Zlatko Janjic (Ziel unbekannt), Nils Kaiser (SC Wiedenbrück, ausgeliehen)