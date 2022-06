RWE: 31 Spieler beim Auftakt dabei, Schalke-Torwart vor Unterschrift

Fußball-Drittligist Rot-Weiss Essen startete am Mittwoch in die Vorbereitung. Ein neuer Torwart war auch dabei.

Am 14. Mai 2022 machte Rot-Weiss Essen den langersehnten Aufstieg in die 3. Liga perfekt. Welcher RWE-Fan erinnert sich nicht an diese Bilder? Beim entscheidenden 2:0-Erfolg gegen Rot Weiss Ahlen verwandelten 16.650 Fans die Essener Hafenstraße in ein Tollhaus, nach dem Abpfiff stürmten tausende rot-weisse Anhänger den Platz und feierten die Meisterschaft mit der Mannschaft. Fast auf den Tag genau einen Monat später startete der Verein in die Vorbereitung auf die kommende Drittliga-Saison. Am Mittwochmittag bat Neu-Trainer Christoph Dabrowski den Aufsteiger zum Trainingsauftakt. Um 14.10 Uhr begann die Einheit.

Felix Wienand kurz vor der Unterschrift in Essen

Insgesamt waren 31 Spieler mit dabei, darunter alle Zugänge und Marius Kleinsorge, der sich aktuell fit hält. Kein Kadermitglied fehlte beim ersten Training. Mit Felix Wienand war auch ein Torwart dabei, der in der abgelaufenen Saison 20 Spiele für die U23 von Schalke 04 absolvierte. Von 2016 bis 2022 spielte er für die Knappen und wurde in den höchsten Junioren-Klassen ausgebildet. Der 19-Jährige soll zur Hafenstraße wechseln, allerdings ist der Vertrag noch nicht unterschrieben. Die Unterschrift soll jedoch zeitnah erfolgen. Beide Parteien sind sich mündlich einig.

Am Donnerstag (ab 15 Uhr) empfängt der Verein dann seine Fans zu einem öffentlichen Training ins Stadion an der Hafenstraße. Hierzu können sich die interessierten Zuschauer ab 14 Uhr auf der Sparkassen-Tribüne / Haupttribüne einfinden. Imbiss-Stände und der Fanshop werden ebenfalls geöffnet sein.