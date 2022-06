3. Liga: Dresden holt Schlussmann aus dem Ruhrpott

Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden hat sich mit einem neuen Torwart verstärkt. Der Mann wechselt aus dem Ruhrgebiet nach Sachsen.

Dynamo Dresden vermeldet den nächsten Neuzugang: Mit dem 1,92 Meter großen Stefan Drljača kommt ein weiterer Torhüter nach Dresden, der einen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2024 bei der SGD unterschrieb.

Der Deutsch-Serbe spielte zuletzt für die U23 von Borussia Dortmund und kam in der vergangenen Saison auf 15 Einsätze in der 3. Liga. Insgesamt stehen 64 Dritt- und Viertliga-Partien für den BVB und die zweite Mannschaft der TSG Hoffenheim in seiner Vita.

Stefan Drljača: "Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung bei Dynamo und möchte mich hier mit meinen Fähigkeiten von Beginn an bestmöglich einbringen und weiterentwickeln. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren durchweg positiv und haben mich vollkommen davon überzeugt, bei der SGD das nächste Kapitel in meiner Karriere anzugehen. Ich bin schon sehr gespannt darauf, meine neuen Mannschaftskollegen kennenzulernen.“"

"Stefan Drljača hat eine sehr gute Ausbildung genossen und bringt hervorragende Voraussetzungen mit, den Konkurrenzkampf auf der Torhüterposition auf einem hohen Niveau zu halten. Ich bin davon überzeugt, dass er bei uns den nächsten Schritt gehen und sein Potential weiter entfalten kann", sagt Ralf Becker, Sportgeschäftsführer von Dynamo Dresden.

Drljača, der zuletzt immer wieder mit dem VfB Stuttgart in Verbindung gebracht wurde, stammt aus dem saarländischen Homburg, wo er beim ortsansässigen FC 08 mit dem Fußballspielen begann. Über den SV Elversberg kam er in die U19 der TSG Hoffenheim, für die er 41 Mal in der Junioren-Bundesliga auflief. Nach zwei Regionalliga-Spielzeiten in der U23 der Kraichgauer wechselte er 2020 zum BVB.