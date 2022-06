RWE: Zwei Spieler fehlen beim Start - Offensivspieler vor der Unterschrift

Rot-Weiss Essen startet am Mittwoch in die Vorbereitung. Dann soll beim Auftakt noch ein weiterer Neuzugang dabei sein. Aktuell ist der RWE-Kader aber eher zu groß als zu klein.

Bei Rot-Weiss Essen geht es einen guten Monat nach dem großen Erfolg und Aufstieg in die 3. Liga wieder weiter. Am Mittwoch ist Trainingsstart an der Hafenstraße. Am Donnerstag (Fronleichnam) lädt RWE dann seine Fans zu einer öffentlichen Einheit im Stadion an der Hafenstraße ein.

"Wir freuen uns darauf, dass wir wieder unsere Fans zu Gesicht bekommen. Und sie natürlich unsere Mannschaft", sagt Jörn Nowak gegenüber RevierSport.

Der Kader 2022/23 - Stand: 13. Juni 2022: Tor: Jakob Golz, Raphael Koczor Abwehr: Daniel Heber, José-Enrique Ríos Alonso, Felix Herzenbruch, Mustafa Kourouma, Michel Niemeyer, Sascha Voelcke, Sandro Plechaty, Yannick Langesberg, Felix Bastians, Nico Haiduk (eigene U19), Meiko Sponsel (1. FC Köln, ausgeliehen) Mittelfeld: Felix Schlüsselburg, Fabian Rüth, Luca Dürholtz, Thomas Eisfeld, Cedric Harenbrock, Erolind Krasniqi, Kevin Holzweiler, Felix Heim, Oguzhan Kefkir, Niklas Tarnat, Björn Rother (Hansa Rostock. Angriff: Ron Berlinski (SC Verl), Simon Engelmann, Isaiah Young, Timur Mehmet Kesim (eigene U19)

Bis dahin ist es gut möglich, dass der Essener Aufstiegsmanager den Anhängern noch einen oder gar zwei Zugänge präsentiert. Denn RWE ist noch auf der Suche nach einem Torwart und einem Spieler für die Offensive. Dieser könnte nach RevierSport-Informationen schon am Dienstag (14. Juni 2022) in Essen-Bergeborbeck aufschlagen und auch offiziell vorgestellt werden. "Wir führen Gespräche und hoffen auf einen positiven Ausgang", erklärt Nowak, der sich bei dem beziehungswiese den Kandidaten nicht in die Karten schauen lassen will.

Neben dem Offensivmann will RWE nämlich auch noch einen Schlussmann verpflichten. Das Profil nach unseren Informationen: Einen talentierten U23-Keeper, der von der Nummer eins Jakob Golz lernen, diesen aber auch herausfordern kann. Dahinter steht RWE-Neu-Trainer Christoph Dabrowski mit Raphael Koczor (33) auch noch ein sehr erfahrener Torhüter zur Verfügung, er auch 40 Spiele in der 3. Liga auf dem Buckel hat.

Beim Auftakt am Mittwoch erwartet Rot-Weiss Essen alle Spieler - bis auf Nico Haiduk und Mehmet Timur Kesim, die sich mit Knieproblemen herumplagen. Aktuell ist davon auszugehen, dass auch Felix Heim, Yannik Langesberg und Felix Schlüsselburg dabei sein werden. Dem Trio wurde, wie auch Nils Kaiser, der bereits zum SC Wiedenbrück ausgeliehen wurde, trotz gültiger Verträge ein Wechsel nahgelegt. Denn mit aktuell 28 Spielern - ohne den neuen Torwart und Offensivspieler - ist der RWE-Kader zu groß.