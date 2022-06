RWE: Das sagt der 1. FC Köln zur Sponsel-Leihe

Rot-Weiss Essen hat mit Meiko Sponsel einen Spieler ausgeliehen, der beim 1. FC Köln einen Profivertrag besitzt. Der Bundesligist verspricht sich sehr viel von dem Leihgeschäft.

Der 1. FC Köln verleiht Meiko Sponsel an Rot-Weiss Essen. Dieses Leihgeschäft wurde am vergangenen Freitag (10. Juni 2022) offiziell bekanntgegeben.

In der vergangenen Saison, in der Sponsel wegen einer Schulterverletzung mehrere Wochen ausfiel, absolvierte der Rechtsverteidiger nur 17 Partien (ein Tor, vier Vorlagen) für die Kölner Zweitvertretung.

Von der einjährigen Leihe zu Rot-Weiss Essen versprechen sich die Kölner Verantwortlichen, die Sponsel mit einem Profivertrag bsi zum Sommer 2024 ausstatteten, sehr viel.

Bei RWE kommt er in ein emotionales und begeisterungsfähiges Umfeld, wo er die Chance hat, in einer herausfordernden Liga unter Beweis zu stellen, dass er eine ernsthafte Option für unseren Profikader darstellt. Thomas Kessler

"Meiko hat viele Jahre unser NLZ durchlaufen, ist eines unserer hochveranlagten Talente und hat 2019 mit der U17 die Deutsche Meisterschaft gewonnen. In der abgelaufenen Saison hat ihn leider eine schwere Verletzung gebremst. Diese Zeit hat er optimal genutzt und ist in einem sehr guten körperlichen Zustand zurückgekommen. In der Vorbereitungszeit des vergangenen Sommers hat er bereits gezeigt, dass er mit seiner Schnelligkeit und Robustheit perspektivisch das Potenzial besitzt, ein fester Bestandteil unserer Lizenzspielermannschaft zu werden", erklärt Thomas Kessler, Sportlicher Leiter der Lizenzspielerabteilung des 1. FC Köln. Kessler sagt weiter: "Mit der Leihe zu Rot-Weiss Essen erhoffen wir uns, dass Meiko seine nächsten Entwicklungsschritte gehen wird. Bei RWE kommt er in ein emotionales und begeisterungsfähiges Umfeld, wo er die Chance hat, in einer herausfordernden Liga unter Beweis zu stellen, dass er eine ernsthafte Option für unseren Profikader darstellt."

Sponsel wechselte im Alter von 15 Jahren zum 1. FC Köln, durchlief seither alle Nachwuchsteams und steht bis 2024 beim FC unter Vertrag. In der Saison 2018/19 wurde er mit der U17 Deutscher Meister und erzielte im Finale gegen Dortmund den 3:2-Siegtreffer. In der abgelaufenen Saison spielte der Abwehrspieler in der Regionalliga West.