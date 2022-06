3. Liga: 176-facher Bundesliga-Spieler bleibt Viktoria Köln erhalten

Drittligist Viktoria Köln hat eine wichtige Personalie klären können: Kapitän Marcel Risse hat seinen Vertrag verlängert und bleibt den Domstädtern erhalten.

Der Kapitän bleibt an Bord! Das hat Viktoria Köln auf den eigenen Vereinsmedien bekanntgegeben. Marcel Risse verlängert seinen Vertrag und wird auch in der kommenden Saison für den Drittligisten auflaufen.

Wie wichtig diese Meldung für Trainer Olaf Janßen ist, lässt sich an folgender Aussage festmachen: "Ohne Cello (Marcel Risse, Anm. d. Red.) hätten wir es nicht geschafft, die Klasse zu halten." Von Beginn an habe der Ex-Bundesligaprofi die Herausforderung angenommen und sich in den Dienst der Mannschaft gestellt. "Jeder Trainer wünscht sich einen solchen Kapitän."

Stationen in Mainz, Leverkusen und Nürnberg

Mit seiner Erfahrung aus 176 Bundesliga- und 64 Zweitligaspielen leiste er einen enorm wichtigen Beitrag, der jungen Kölner Mannschaft Halt zu geben. Der 32-Jährige war zur Saison 2020 zunächst vom Bundesligisten 1. FC Köln innerhalb der Domstadt verliehen worden. Zu dieser Saison konnte der Drittligist den Routinier fest verpflichten.

In mittlerweile 66 Spielen für Viktoria erzielte der ehemalige U20-Nationalspieler neun Tore und bereitete weitere 13 vor. Vor seinen Stationen in Köln spielte der Mittelfeldspieler in der Bundesliga für Mainz 05, seinen Ausbildungsverein Bayer Leverkusen und für den 1. FC Nürnberg in der 2. Liga.

Risse selbst freut sich, ein Teil der Entwicklung bei Viktoria Köln zu sein und auch darüber, dass der große Kern der Mannschaft zusammenbleibe. "So haben wir im letzten Jahr das Fundament für die nächsten Schritte geschaffen, bei denen ich gerne mit dabei bin."