In der Nachspielzeit: Ex-RWE-Kapitän feiert Regionalliga-Aufstieg

Was für ein Drama! Aber ein Drama mit einem Happy End für einen ehemaligen Kapitän und Publikumsliebling von Rot-Weiss Essen.

Er hat es geschafft: Marco Kehl-Gomez hatte im vergangenen Winter seinen Vertrag beim Pleite-Drittliga-Klub Türkgücü München aufgelöst, um noch einmal einen Neustart nahe seiner Schweizer Heimat zu wagen. Der 30-Jährige schloss sich dem ambitionierten Klub SGV Freiberg an.

Für die Freiberger zählte in dieser Saison nur der Aufstieg in die Regionalliga Südwest. Und: seit Samstag, 4. Juni 2022, steht fest: SGV Freiberg und Kehl-Gomez haben es geschafft. Am Ende steigt Freiberg punktgleich mit 91 Zählern mit den Stuttgarter Kickers aufgrund des deutlich besseren Torverhältnisses auf.

Für Rot-Weiss Essen absolvierte Marco-Kehl Gomez zwischen 2019 und 2021 74 Pflichtspiele, erzielte zehn Tore und bereitete elf weitere Treffer vor. In seiner Karriere war er auch schon für Klubs wie den 1. FC Saarbrücken, SV Elversberg oder Chemnitzer FC aktiv. Zuletzt spielte er für Türkgücü München.

Dabei mussten "KG", wie der ehemalige RWE-Kapitän in Essen gerufen wurde, und seine Mannschaftskollegen bis in die vierte Minute der Nachspielzeit zittern, bis das erlösende Aufstiegs-Tor, der Siegtreffer zum 2:1 in Nöttingen fiel. Mit der letzten Ecke, der letzten Chance des Spiels köpfte Marcel Sökler die SGV Freiberg zum 2:1-Sieg und dem damit verbundenen Aufstieg. Riesenjubel in Freiberg, große Trauer in Stuttgart bei den Kickers. So nah sind manchmal Glück und Pech im Fußball beieinander. Denn bis zur 93. Minute waren die Kickers aufgestiegen. Marco Kehl-Gomez wird es egal sein, Hauptsache Sieg und Aufstieg. Zu diesem steuerte er zwei Treffer in 17 Einsätzen seit Januar bei.