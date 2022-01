Vereinssuche: Marco Kehl-Gomez hat einen neuen Klub gefunden

Marco Kehl-Gomez hat wenige Tage nach der Vertragsauflösung beim Drittligisten Türkgücü München einen neuen Arbeitgeber gefunden.

Das Jahr 2021 endete für Marco Kehl-Gomez mit einem Schock. Am 28. Dezember wurde ihm von Vereinsseite mitgeteilt, dass er beim Drittligisten Türkgücü München keine Rolle mehr spielt. Damit hatte der Mittelfeldspieler überhaupt nicht gerechnet.

Nur ein halbes Jahr nach seinem Wechsel von Rot-Weiss Essen zu Türkgücü München muss die Familie Kehl-Gomez wieder die Zelte abbrechen und umziehen. Denn wie RevierSport erfuhr, wird sich der 29-Jährige dem baden-württembergischen Oberligisten SGV Freiberg anschließen. Der ambitionierte Klub liegt in der Oberliga-Baden-Württemberg zur Winterpause fünf Punkte vor den Stuttgarter Kickers. Die Regionalliga Südwest ist das erklärte Ziel in Freiberg am Neckar. Kehl-Gomez soll helfen, das große Ziel zu realisieren.

Für Rot-Weiss Essen absolvierte Marco-Kehl Gomez zwischen 2019 und 2021 74 Pflichtspiele, erzielte zehn Tore und bereitete elf weitere Treffer vor. In seiner Karriere war er auch schon für Klubs wie den 1. FC Saarbrücken, SV Elversberg oder Chemnitzer FC aktiv. Zuletzt spielte er für Türkgücü München.

Der ehemalige Essener soll nach RS-Informationen in Freiberg einen langfristigen Vertrag erhalten, inklusive einer Anstellung im Verein nach dem Karriereende. Für dieses attraktive Paket lehnte Kehl-Gomez auch Offerten aus der 3. Liga und Regionalliga ab. Noch während des Montags, 17. Januar 2022, soll Marco Kehl-Gomez bei der SGV Freiberg offiziell vorgestellt werden.