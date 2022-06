RWE: Nach Aufstieg - Uhlig freut sich über Mitglieder-Zuwachs

Rot-Weiss Essen kann nach dem Aufstieg eine weitere erfreuliche Zahl präsentieren. Stichwort: Mitgliederzahl.

Rot-Weiss Essen verzeichnete im Mai 2022 einen starken Mitglieder-Zuwachs. Seit dem 37. und somit vorletzten Regionalliga-Spieltag vor rund vier Wochen, haben sich mehr als 570 Rot-Weisse für die Anmeldung in ihrem Herzensverein entschieden. Insgesamt zählt RWE aktuell 7.760 Mitglieder - Tendenz steigend.

"Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, den Verein sukzessive weiterzuentwickeln und größer zu machen. Mit dem Aufstieg und der Rückkehr in den deutschlandweiten Fußball sind wir dieser Idee natürlich ein stückweit näher gekommen. Wir sind glücklich, dass zahlreiche Leute die Vorteile einer Vereinsmitgliedschaft erkennen", sagt RWE-Vorstand Marcus Uhlig.

Rot-Weiss Essen zu werden, kann sich unter 90 Euro pro Jahr. Kinder, Familien, Schüler und Studenten sowie Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger erhalten Vergünstigungen. Auch Personen mit Wohnort außerhalb NRWs bzw. außerhalb Deutschlands genießen Rabatte. Wer sich jetzt entscheidet, Teil vonzu werden, kann sich unter www.rwe-mitglied.de registrieren. Eine Vollzahler-Mitgliedschaft kostetpro Jahr. Kinder, Familien, Schüler und Studenten sowie Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger erhalten Vergünstigungen. Auch Personen mit Wohnort außerhalb NRWs bzw. außerhalb Deutschlands genießen Rabatte.

Dieser verrät auch, was allein in der Saison 2021/2022 in Bezug auf die Mitgliederzahl passierte. Uhlig: "Seit Beginn dieser Saison freuen wir uns über einen Mitgliederzugewinn von über 1.200 Personen, was einem Plus von mehr als 15 Prozent entspricht. Wir haben in dieser Spielzeit somit doppelt so viele Fans für eine Vereinsmitgliedschaft begeistern können wie im Vorjahr."