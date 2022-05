3. Liga: Trainersuche in Meppen - RWE-Aufstiegstrainer kein Thema

Vier Drittligisten befinden sich aktuell auf der Suche nach einem neuen Trainer. Einer dieser Klubs ist der SV Meppen.

Absteiger Dynamo Dresden, Aufsteiger Rot-Weiss Essen, Waldhof Mannheim und der SV Meppen, der in seine sechste Drittliga-Saison in Folge geht, sind aktuell die vier Drittligisten, die sich auf Trainersuche befinden.

Beim SV Meppen wurde Rico Schmitt nach dem Saisonende entlassen. Der Nachfolger soll in den nächsten Tagen vorgestellt werden. "Wir wollen bis Mitte, Ende nächster Woche einen neuen Trainer haben", wird Meppens Sportvorstand Heiner Beckmann in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" zitiert, der verrät, dass es nur noch einen engen Kandidatenkreis gibt. Beckmann ergänzt jedoch auch: "Wir treffen aber auch noch ein, zwei Trainer mit dem Vorstand."

Wer beim SVM übernehmen könnte, sickert aktuell noch nicht durch. Klar ist aber, dass Meppens Fanliebling Christian Neidhart nicht zurückkehren wird. "Christian hat andere Pläne. Was kann er gewinnen? Ich gehe davon aus, dass er andere Angebote hat und einen nächsten Schritt macht. Er ist ein guter Trainer. Aber wir werden ihn nicht holen", betont Beckmann.

Der 52-Jährige Neidhart hatte die Emsländer von 2013 bis 2020 trainiert und schaffte in der Saison 2016/2017 den Aufstieg in die 3. Liga. Im Fan-Umfeld des SVM genießt der gebürtige Braunschweiger Legendenstatus. In der abgelaufenen Saison wurde Neidhart zwei Spieltage vor Schluss bei Rot-Weiss Essen vor die Tür gesetzt. Essen stieg dann auf und Neidharts Vertrag verlängerte sich bis zum 30. Juni 2023. Er gilt im RWE-Umfeld als der Aufstiegstrainer.

Nach RevierSport-Informationen haben bereits zwei andere Drittligisten die Fühler nach Neidhart ausgestreckt. Kein Wunder, wenn man auf Neidharts rund zweijährige RWE-Bilanz schaut: 89 Spiele, 62 Siege, 18 Remis, 9 Niederlagen, 217:75 Tore, 204 Punkte: Macht einen Schnitt von 2,29 Zählern pro Partie. Christian Neidhart hat eine fabelhafte Statistik als RWE-Coach vorzuweisen. Noch mehr: die beste der Vereinsgeschichte! Das macht ihn natürlich auch für andere Klubs attraktiv. "Das Geschäft ist schnelllebig. Es tut sich was, es gab schon konkret zwei Anfragen. Aber das ist noch zu früh. Ich muss die Zeit bei RWE auch erst einmal verarbeiten und Abstand gewinnen", sagte Neidhart noch zuletzt gegenüber RevierSport, für den die Entlassung in Essen die erste in seiner Trainer-Laufbahn war.