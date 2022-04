MSV Duisburg: Bleibt Shootingstar Yeboah? Schmidt will dafür "alles reinhauen"

Flügelflitzer John Yeboah ist ein belebendes Element beim MSV Duisburg. Bleibt die Holland-Leihgabe womöglich über den Sommer hinaus? Was Trainer Hagen Schmidt dazu sagt.

Wenn er auf dem rechten Flügel antritt, dann wird es laut im Stadion des MSV Duisburg. John Yeboah kam im Winter leihweise vom niederländischen Erstligisten Willem II Tilburg ins Ruhrgebiet. Anlaufzeit brauchte die 21 Jahre alte Offensivkraft kaum. Flink, dribbelstark, unbekümmert: Yeboah bringt Attribute mit, die vom Publikum geschätzt werden. Und auch von Trainer Hagen Schmidt. Bei seinem Debüt wurde er eingewechselt, seither stand er immer in der Startelf, fehlte nur einmal krank.

Wie die Chancen stehen, dass der gebürtige Hamburger auch nach Ablauf seiner Leihe am Saisonende in Meiderich spielt? "Wir werden jedenfalls alles dafür tun", kündigte Schmidt in der Medienrunde vor dem Gastspiel bei Viktoria Berlin am Samstag an. "Ob uns das gelingt, ist eine andere Sache. Natürlich ist John auch für andere Vereine interessant."

Zudem muss der neue Sport-Geschäftsführer Ralf Heskamp wirtschaftlich einen gewissen Rahmen einhalten, das ist klar. Die Meidericher schwimmen bekanntlich nicht im Geld. Bei einem jungen, formstarken Offensivspieler könnten sie an die Grenzen stoßen. Das Portal transfermarkt.de listet Yeboah mit einem fiktiven Wert von 500.000 Euro, damit führt er den Duisburger Kader an.

"Sportlich ist die Sache klar, aber wir müssen schauen, ob das Gesamtpaket passt. Und natürlich muss auch der Spieler bereit sein, das Projekt MSV weiter mitzugehen", erklärte Schmidt. Der Coach macht den Anhängern aber Hoffnung: "Ich glaube, er fühlt sich hier sehr wohl. Er hat hier Bedingungen, die er bei seinen letzten Stationen nicht hatte."

Schmidt kennt Yeboah bereits seit Jahren aus seiner Zeit als Jugendtrainer des VfL Wolfsburg. Yeboah stammt aus dem Nachwuchs der Wölfe, rückte 2019 sogar in den Bundesliga-Kader auf, wurde aber prompt verliehen. Der frühere U20-Nationalspieler trug das Trikot der niederländischen Klubs VVV-Venlo, Almere City und Willem II. Auf Dauer durchsetzen konnte er sich bislang nicht.

Auch daher empfiehlt Schmidt seinem Schützling, "dass er hier noch ein Jahr regelmäßig auf einem guten Niveau spielt und eine gewisse Rolle in der Mannschaft einnimmt. Das würde ihn in seiner Entwicklung festigen vor einem Wechsel in höhere Ligen." Es sei die nötige Reife, die Yeboah noch fehle. "Die kann er sich hier holen, wenn er weiterhin gute Leistungen zeigt."

Verbesserungspotenzial offenbart der Youngster aber auch noch - vor allem in der Effizienz vor dem gegnerischen Tor. Zwar schoss er den MSV neulich mit einem Doppelpack im Niederrheinpokal gegen den 1. FC Bocholt im Alleingang in die nächste Runde. Doch in der Liga wartet Yeboah noch auf seinen ersten Treffer. Vier Tore hat er bislang vorbereitet.

"John muss präziser im Abschluss werden", fordert auch Schmidt. "Im positionsspezifischen Gruppentraining hat er da ein Augenmerk drauf. Das ist ein Prozess, der nur durch ständiges Wiederholen zum Erfolg führt." Und das aus Duisburger Sicht am besten auch über den Sommer hinaus auf dem Trainingsplatz des MSV. Schmidt: "Ich werde alles reinhauen, damit er bei uns bleibt."