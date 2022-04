MSV Duisburg: Das Restprogramm im Abstiegskampf der 3. Liga

Sechs Spieltage bleiben dem MSV Duisburg, um den Klassenerhalt in der 3. Liga zu sichern. So sieht das Restprogramm der Teams im Abstiegskampf aus.

Entspannung will in der unteren Tabellenhälfte der 3. Liga rund sechs Wochen vor dem Saisonende noch nicht so wirklich aufkommen. Ab Platz elf kann sich kein Team in Sicherheit wiegen. Mittendrin der MSV Duisburg, der zwei Punkte über dem ersten Abstiegsplatz steht und am Samstag (14 Uhr) auf den Tabellennachbarn Hallescher FC trifft. Gegen Viktoria Berlin und dem SC Verl stehen zudem Duelle mit zwei weiteren direkten Konkurrenten auf dem Plan der Zebras.

Und die Gegner 1860 München und Waldhof Mannheim spielen noch um den Aufstieg. Heißt: Für fast alle Kontrahenten des MSV geht es noch um etwas. Wie das Restprogramm der Konkurrenz im Kampf und den Klassenerhalt aussieht, zeigt der Überblick.

SV Meppen (Platz 11, 31 Spiele, 39 Punkte, -13 Tore)

FSV Zwickau (Platz 12, 31 Spiele, 37 Punkte, -6 Tore)

Viktoria Köln (Platz 13, 31 Spiele, 37 Punkte, -14 Tore)

Hallescher FC (Platz 14, 29 Spiele, 35 Punkte, -2 Tore)

MSV Duisburg (Platz 15, 30 Spiele, 32 Punkte, -20 Tore)

Viktoria Berlin (Platz 16, 31 Spiele, 31 Punkte, -15 Tore)

SC Verl (Platz 17, 30 Spiele, 30 Punkte, -13 Tore)

Würzburger Kickers (Platz 18, 30 Spiele, 24 Punkte, -20 Tore)

TSV Havelse (Platz 19, 30 Spiele, 19 Punkte, -30 Tore)