BVB U23: Wieder keine Punkte - BVB-Pleitenserie geht weiter

Die U23 von Borussia Dortmund hat das Montagsspiel in der 3. Liga gegen Eintracht Braunschweig verloren. Es war bereits die fünfte Pleite in Serie für den BVB.

Die U23 von Borussia Dortmund punktet einfach nicht mehr. Am Montagabend verlor der BVB das Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig mit 0:1 (0:1). Es war bereits die fünfte Pleite in Serie für die Dortmunder Drittliga-Reserve. Die Eintracht hingegen machte mit dem Sieg an Boden im Aufstiegsrennen gut.

Dortmund: Unbehaun - Finnsson (73. Kamara), Dams, Maloney - Papadopoulos, Pfanne - Njinmah, Taz (78. Broschinski), Pohlmann (73. Tachie) - Tattermusch (78. Bornemann), Fink. - Trainer: Maaßen Braunschweig: Braunschweig: Fejzic - Marx, Schultz, Behrendt, Kijewski - Nikolaou, Krauße (89. Strompf) - Sebastian Müller (65. Consbruch), Henning (83. Henning), Multhaup (89. Multhaup) - Lauberbach (83. Wiebe). - Trainer: Schiele Tore: Multhaup (26.) Schiedsrichter: Arne Aarnink (Nordhorn) Zuschauer: 2079

Ohne Unterstützung aus dem Profikader starteten die Dortmunder in das vorerst letzte Heimspiel im Stadion Rote Erde. Aufgrund von Bauarbeiten zieht die U23 für den Rest der Saison in den Signal-Iduna-Park um.

Die Gäste kamen besser ins Spiel und belohnten sich mit der Führung: Das frühere Schalke-Talent Maurice Multhaup war es, der nach einem schnell ausgeführten Freistoß aus kurzer Distanz zum 1:0 traf (26.).

Anscheinend wachgerüttelt vom Gegentreffer fand nun auch Dortmund ins Spiel. Kurz vor der Pause beinahe der Ausgleich, doch die BTSV-Defensive bügelte einen eigenen Fehler gerade noch so aus. Im zweiten Durchgang drückte Braunschweig wieder, vergab aber durch Lion Lauberbach die große Chance aufs 2:0 (55.). Und auch die Gastgeber trafen nicht mehr, sodass es beim 0:1 aus Dortmunder Sicht blieb.

Mit der fünften Pleite in Serie rutscht die Borussia tiefer in die Ergebniskrise. Abstiegssorgen muss sich Trainer Enrico Maaßen aber nicht machen. Dafür ist das Polster auf den ersten Abstiegsplatz mit elf Punkten wohl zu dick. Weiter geht es für den BVB nach der Länderspielpause auswärts bei Viktoria Köln (Samstag, 2. April, 14 Uhr). Zeitgleich empfängt Braunschweig den TSV Havelse.