Viktoria Köln: Eigengewächs wechselt in die 2. Bundesliga

Viktoria Köln muss den Verlust eines Eigengewächses verkraften, das in die 2. Bundesliga wechselt.

Kai Klefisch vollzieht im Sommer den Ligensprung. Er wechselt ablösefrei vom Drittligisten Viktoria Köln zum Zweitligisten SC Paderborn. Der defensive Mittelfeldspieler hat einen Dreijahresvertrag unterschrieben.

Klefisch, der in dieser Saison 28 Mal für die Viktoria auf dem Platz stand (ein Tor, zwei Vorlagen) startete im Nachwuchsleistungszentrum des Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen und wechselte im Sommer 2014 zu Viktoria Köln, wo er mit der U17 und der U19 in der Bundesliga am Ball war. Mit dem Wechsel in den Profibereich avancierte der 22-Jährige zur Stammkraft des damaligen Regionalligisten, mit dem er 2019 Meister der West-Liga und den Aufstieg in die 3. Liga schaffte.

"Kai ist ein dominanter Mittelfeldspieler, der sich gut zwischen den gegnerischen Linien bewegt und mit einem großen Laufradius überzeugt. Er fordert gerne den Ball und sucht zielstrebig die Orientierung nach vorne. Mit seiner überdurchschnittlichen Technik passt er sehr gut zu unserem Spiel", kommentiert Paderborns Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth die Verpflichtung.