3. Liga: MSV-Konkurrent trennt sich nach Talfahrt von Trainer

In der 3. Liga gibt es den nächsten Trainerwechsel. Viktoria Berlin, Konkurrent des MSV Duisburg im Abstiegskampf, hat sich von Benedetto Muzzicato getrennt.

Nächste Trainerentlassung in der 3. Liga: Viktoria Berlin hat sich mit sofortiger Wirkung von Benedetto Muzzicato getrennt. Das teilte der Hauptstadtklub am Sonntagmorgen mit. "Nach den Spielen gegen Eintracht Braunschweig und Wehen Wiesbaden sind wir einvernehmlich zu dem Entschluss gekommen, dass die Mannschaft einen neuen Impuls benötigt, um an die erfolgreichen Auftritte in der Hinserie anknüpfen zu können", sagte Viktorias Geschäftsführer Peer Jaekel.

Der Aufsteiger hatte am Samstag 0:2 beim SV Wehen Wiesbaden verloren. Zuvor setzte es in einem Nachholspiel unter der Woche eine herbe 0:6-Pleite gegen Eintracht Braunschweig. Die sportliche Entwicklung der Berliner in den vergangenen Monaten ist besorgniserregend. Nachdem der Verein zu Saisonbeginn die Liga aufmischte, zeitweise sogar Tabellenführer war und auch am zehnten Spieltag noch auf einem Aufstiegsplatz stand, konnten nur zwei der letzten 17 Spiele gewonnen werden. Mittlerweile ist die Viktoria nur noch Tabellen-16. und steckt wie der MSV Duisburg im Abstiegskampf der 3. Liga. Der MSV hat am Samstag dank des 2:0-Erfolges über Türkgücü München die Berliner überholt - allerdings auch bereits zwei Spiele mehr absolviert.

Zweite Entlassung im Abstiegskampf binnen einer Woche

Es ist bereits der zweite Trainerwechsel im Drittliga-Abstiegskampf in der vergangenen Woche. Erst am Dienstag hatte sich der SC Verl von Guerino Capretti getrennt, dessen Nachfolger ist Michael Kniat. Verl belegt derzeit als 17. den ersten Abstiegsplatz. Wer Muzzicato bei Berlin beerbt, ist noch nicht klar.

Der 43-Jährige, der in diesem Jahr wie auch Wuppertal-Trainer Björn Mehnert zu den Absolventen des Fußballlehrer-Lehrgangs gehört, war seit dem 1. Juli 2019 im Amt. In der Saison 2020/2021 führte er seine Mannschaft als Aufsteiger in die 3. Liga - aufgrund des vorzeitigen Corona-Abbruchs waren dafür nur elf Spiele nötig, die die Viktoria aber allesamt gewinnen konnte.