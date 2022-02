MSV Duisburg: 2:0! Erster Heimsieg seit Anfang November

Der MSV Duisburg hat sein Heimspiel gegen Türkgücü München mit 2:0 (1:0) gewonnen und damit die Abstiegsränge der 3. Liga wieder verlassen. Moritz Stoppelkamp traf doppelt.

Zum ersten Mal in dieser Saison fuhr der MSV Duisburg zwei Dreier in Folge ein und besiegte gleichzeitig den seit dem 1:0 gegen Viktoria Berlin (6. November) andauernden Heimfluch. Die Meidericher sprangen damit wieder über den Strich.

Die Personallage beim MSV Duisburg verschlechterte sich am Samstag noch einmal ungemein. Denn die Defensiv-Stützen Marvin Bakalorz und Oliver Steurer fielen aufgrund eines positiven Corona-Schnelltests aus. Beide verweilten symptomfrei in häuslicher Isolation. Da bekanntlich auch Rolf Feltscher, Leroy Kwadwo und Niclas Stierlin gelbgesperrt fehlten, veränderte Hagen Schmidt seine Startelf auf fünf Positionen.

Vincent Gembalies (erster Einsatz seit Ende November), Marvin Ajani, Niko Bretschneider, Kolja Pusch und Marlon Frey durften beginnen. Letzterer auf ungewohnter Position in der Innenverteidigung. Bei den Gästen startete Ex-Zebra Leroy-Jacques Mickels über links, der nach einer Stunde durch den zweiten Ex-Duisburger Sinan Karweina ersetzt wurde. „Professionalisierung in der Geschäftsführung jetzt!“ forderte der MSV-Anhang durch ein erneut am Nordkurven-Zaun befestigtes Spruchband.

MSV: Weinkauf - Ajani, Gembalies, Fleckstein, Bretschneider (70. Bakir) - Yeboah (90. Hettwer), Frey, Knoll, Stoppelkamp, Pusch (80. Jander) - Bouhaddouz (80. Ademi). TGM: Wagner - Kuhn, Sorge, Chato, Römling - Rieder, Irving (46. Hottmann), Vrenezi (81. Tikvic), Jakobi, Mickels (60. Karweina) - Knöll (60. Türpitz). Schiedsrichter: Konrad Oldhafer Zuschauer: 5.922. Gelbe Karten: Jakobi (38.), Bretschneider (62.), Chato (74.), Bakir (76.). Tore: 1:0 Stoppelkamp (20.), 2:0 Stoppelkamp (55.).

Man durfte gespannt sein, wie Türkgücü nach dem Punktabzug auftreten würde. Den besseren Anfang erwischten jedenfalls die Hausherren. Aziz Bouhaddouz hätte nach einem feinen Chip-Ball von John Yeboah per Kopf beinahe für die frühe Führung gesorgt. Doch der Stürmer schien zu überrascht.

Duisburg gab dennoch den Ton an und ließ die Münchener in der ersten Halbzeit kaum zur Entfaltung kommen. Der Lohn dann nach 22 Minuten: Ajani schickte Yeboah steil, der im Strafraum von Paterson Chato umgeräumt wurde. Eine klare Sache: Elfmeter! Stoppelkamp verwandelte eiskalt vom Punkt. Danach ließ die Schmidt-Elf, die oft über die spritzigen Offensivspieler Ajani und Yeboah Gefahr ausstrahlte, einige gute Gelegenheiten liegen, um noch vor der Pause zu erhöhen.





Das gelang dafür zehn Minuten nach Wiederanpfiff. Und wieder war der Kapitän der entscheidende Mann. Fast versemmeln die Zebras dieses sichere Tor! Über links setzte sich Yeboah einmal mehr brillant durch und flankte wunderbar flach zu Bouhaddouz. Der drehte sich frei vor dem Türkgücü-Torwart Michael Wagner noch mal um und legte quer auf Stoppelkamp, der gekonnt vollendete. Danach spielten die Hausherren den 2:0-Vorsprung souverän runter und hatten am Ende nach langer Zeit vor heimischer Kulisse mal wieder Grund zum Jubeln. Die Fans spendeten viel Applaus.

Am kommenden Samstag (14 Uhr) geht es für die Zebras mit dem Auswärtsspiel in Braunschweig weiter.