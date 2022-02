Fußballlehrer-Ausbildung: Die 16 Kandidaten - einer kommt aus der Regionalliga West

Die Kandidaten sind klar. 16 Trainer versuchen in diesem Jahr die Fußballlehrer-Ausbildung zu bestehen. Auch aus der Regionalliga West ist ein Kandidat dabei.

RevierSport hatte es Anfang Januar bereits berichtet, nun ist es bestätigt. Björn Mehnert, Trainer des Regionalligisten Wuppertaler SV wird 2022 in den Fußballlehrer-Jahrgang aufgenommen, zusammen mit 15 anderen Trainern.

Mehnert betonte damals: "Es war immer mein Ziel, mein Traum, in diesen Lehrgang zu gelangen. Jetzt hat es geklappt. Ich freue mich sehr darüber und bin voller Tatendrang." Mehnert dankte auch seinem Arbeitgeber "ComTS", ein hundertprozentiges Tochter-Unternehmen der Commerzbank: "Meine Chefin ermöglicht mir es, dass ich von März 2022 bis März 2023 ein Sabbatical einlege. Dann kann ich mich voll und ganz auf den Fußballlehrer und natürlich auch meine Arbeit beim Wuppertaler SV konzentrieren. Dafür bin ich meiner Chefin sowie meinem Arbeitgeber sehr, sehr dankbar."

Aus Reviersicht zudem noch interessant mit Blick auf die 16 Kandidaten. Joseph Laumann, der im Ruhrgebiet für die Reservemannschaften des FC Schalke und des MSV Duisburg gespielt hat.

Daniel Niedzkowski, Leiter der Pro Lizenz-Ausbildung, sagt: "Nach vielen wunderbaren Jahren in Hennef blicken wir nun voller Vorfreude auf die Zeit in unserer neuen Frankfurter Heimat. Die Anforderungen an unsere Trainer*innen im Spitzenfußball befinden sich im stetigen Wandel und werden zunehmend komplexer. Dementsprechend froh sind wir nun, mögliche Entwicklungen mit enger Anbindung an unsere DFB-Akademie noch gezielter integrieren zu können. Gemeinsam mit unseren 16 Teilnehmer*innen freuen wir uns auf schöne und spannende, aber natürlich auch intensive 13 Monate."

Intensiv vor allem deshalb, weil die Gruppengröße reduziert wurde. Früher bestand der Kurs aus 25 Teilnehmern, nun nur noch aus 16.

Die Teilnehmer in der Übersicht

Nils Döring (SV Wehen Wiesbaden)

Bennjamin Duda (Berliner AK)

Marie-Louise Eta (DFB)

Marc Hensel (Erzgebirge Aue)

Kai Herdling (TSG Hoffenheim)

Fabian Hürzeler (FC St. Pauli)

Matthias Kaltenbach (TSG Hoffenheim)

Joseph Laumann (FC Barnsley)

Robert Lechleiter (SpVgg Unterhaching)

Björn Mehnert (Wuppertaler SV)

Benedetto Muzzicato (Viktoria Berlin)

Oliver Reiss (Hertha BSC)

Danny Röhl (DFB)

Jonas Stephan (Chemnitzer FC)

Tobias Strobl (1. FC Schweinfurt)

Michael Urbansky (DFB)