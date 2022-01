Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die Spieltage 29 bis 31 sowie die noch ausstehenden vier Nachholpartien in der 3. Liga zeitgenau angesetzt. Der MSV Duisburg muss einmal montags ran.

Die nächsten Termine für den MSV Duisburg im Abstiegskampf der 3. Liga stehen fest. Zum 29. Spieltag empfangen die Zebras am Samstag, den 5. März (14 Uhr), den FC Viktoria Köln. Danach haben die Akteuere neun Tage Zeit, sich auszuruhen, ehe die Reise zum Aufstiegskandidaten SV Meppen ansteht. Die Partie findet am Montag, den 14. März um 19 Uhr statt. Das Heimspiel gegen den FSV Zwickau am 31. Spieltag wird wieder in der Schauinsland-Reisen-Arena ausgetragen. Genauer Termin: Sonntag, 20. März, 13 Uhr.

Nachholpartien ebenfalls terminiert

Darüberhinaus gab der DFB bekannt, wann die Nachholspiele des TSV 1860 München und dem FC Viktoria 1889 Berlin ausgetragen werden. Das Stadtduell der Löwen gegen das krisengeschüttelte Türkgücü München ist für Mittwoch, den 16. Februar vorgesehen, das Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern für Dienstag, den 1. März.

Der Aufsteiger aus Berlin muss jeweils mittwochs ran, am 2. März beim Halleschen FC, am 16. März zu Hause gegen den FSV Zwickau.

Die Spieltage im Überblick

29. Spieltag (4.3. - 7.3.)

TSV 1860 München – SC Verl (Fr., 19 Uhr)

SC Freiburg II – FSV Zwickau

SV Wehen Wiesbaden – Würzburger Kickers

VfL Osnabrück – 1. FC Kaiserslautern

Borussia Dortmund II - Türkgücü München

MSV Duisburg – FC Viktoria Köln

1. FC Magdeburg – Hallescher FC (je Sa., 14 Uhr)

1. FC Saarbrücken – SV Meppen (So., 13 Uhr)

Waldhof Mannheim – Eintracht Braunschweig (14 Uhr)

TSV Havelse – FC Viktoria Berlin (Mo., 19 Uhr)

30. Spieltag (11.3. - 14.3.)

FC Viktoria Berlin – 1860 München (Fr., 19 Uhr)

Eintracht Braunschweig – 1. FC Saarbrücken

1. FC Kaiserslautern – TSV Havelse

Hallescher FC – SC Freiburg II

Türkgücü München – 1. FC Magdeburg

SC Verl – Waldhof Mannheim

FC Viktoria Köln – SV Wehen Wiesbaden (je Sa., 14 Uhr)

FSV Zwickau – VfL Osnabrück (So., 13 Uhr)

Würzburger Kickers – Borussia Dortmund II (14 Uhr)

SV Meppen – MSV Duisburg (Mo., 19 Uhr)

Verlegt: Viktoria Berlin – FSV Zwickau (16.3., 19Uhr)

31. Spieltag (18.3. - 21.3.)

Würzburger Kickers – FC Viktoria Köln (Fr., 19 Uhr)

VfL Osnabrück – Viktoria Berlin

1. FC Magdeburg – SV Meppen

1. FC Saarbrücken – Hallescher FC

SC Freiburg – 1. FC Kaiserslautern

SV Wehen Wiesbaden - Türkgücü München

TSV Havelse – SC Verl (je Sa., 14 Uhr)

MSV Duisburg – FSV Zwickau (So., 13 Uhr)

Waldhof Mannheim – 1860 München (14 Uhr)

Borussia Dortmund II – Eintracht Braunschweig (Mo., 19 Uhr)