Fußball-Drittligist MSV Duisburg startete beim TSV Havelse (1:0) mit der optimalen Punkteausbeute in die Rückrunde. Der Kapitän war der Mann des Abends.

Moritz Stoppelkamp war der Matchwinner beim 1:0-Auswärtssieg des MSV Duisburg gegen den TSV Havelse. In der 55. Minute köpfte Duisburgs Nummer zehn eine Ecke von Kolja Pusch unhaltbar ins Gehäuse der Hausherren ein und sorgte mit seinem dritten Saisontor für den wichtigen Dreier im Kellerduell.





Dementsprechend groß war die Erleichterung beim Kapitän und Führungsspieler im Interview mit "Magenta": "Es war zwar nicht alles Gold was glänzt, aber wir wollten gegen Havelse eine Serie starten – das ist uns gelungen. Wir haben uns endlich mal belohnt. Die Ansätze waren da. Wir wissen, dass wir auch auswärts gewinnen müssen, wenn wir die Klasse halten wollen."

Wir sind total in der Bringschuld! Jedem muss bewusst sein, dass wir nicht nur für uns, sondern auch für eine ganze Stadt und einen Verein spielen. MSV-Kapitän Moritz Stoppelkamp.

Durch den Sieg gegen das offensiv harmlose Schlusslicht kletterten die Zebras auf Platz 17, rangieren aber weiterhin auf einem Abstiegsplatz. Der MSV-Kapitän sieht für die Rückrunde noch viel Verbesserungspotenzial: "Wir wissen alle, dass wir eine ganz schwache Hinrunde gespielt haben. Es hat uns zwar ein Stück weit das Spielglück gefehlt, aber wir haben auch einfach nicht performt. Das müssen wir schleunigst ändern. Wir sind total in der Bringschuld! Jedem muss bewusst sein, dass wir nicht nur für uns, sondern auch für eine ganze Stadt und einen Verein spielen." Auch mit seinen eigenen Leistungen zeigte sich der 35-Jährige nicht zufrieden: "Ich habe bislang auch nicht meine beste Runde gespielt. Das war definitiv zu wenig von mir. Da bin ich selbstkritisch genug."

Zwei schwere Heimspiele für den MSV Duisburg

Die kommenden zwei Liga-Partien wird die Elf von Trainer Hagen Schmidt in der heimischen Schauinsland-Reisen-Arena austragen. Und diese Spiele haben es in sich: Zunächst empfängt Duisburg den Tabellenfünften 1. FC Saarbrücken (23.01., 14 Uhr), bevor drei Tage später der Spitzenreiter 1. FC Magdeburg in den Ruhrpott reist, um sich mit dem MSV zu duellieren. In beiden Duellen sind die Hausherren der Außenseiter, benötigen aber jeden Zähler im Abstiegskampf der 3. Liga. Für die Zebras wird es wichtig sein, den Aufwärtstrend zu bestätigen.