MSV Duisburg: Auftakt 2022 steht, Testspiel gegen Viertliga-Topteam

Fußball-Drittligist MSV Duisburg hat noch zwei Spiele in diesem Jahr vor sich. Die Planungen für die kurze Winterpause laufen längst an.

Am Samstag (14 Uhr) kommt es für den MSV Duisburg zum Kellerduell mit dem SC Verl. Eine Woche später stellt sich Aufstiegsanwärter VfL Osnabrück (Sonntag, 19. Dezember, 14 Uhr) in Duisburg vor. Dann geht es für die MSV-Profis in die kurzen Ferien.

Schon am 2. Januar 2022 bittet Trainer Hagen Schmidt dann seine Schützlinge zum Aufgalopp. Schließlich geht es nur 12 Tage später - am 14. Januar (19 Uhr) - beim TSV Havelse wieder um Drittliga-Punkte. Während der kurzen Vorbereitung hat der MSV auch schon ein Testspiel vereinbart. Für Samstag, 8. Januar, ist ein Vergleich gegen ein Top-Team aus der Regionalliga West, den SC Preußen Münster, geplant.

Auf ein Trainingslager im warmen Süden verzichtet der MSV. "Wir werden aufgrund der Corona-Lage kein Wintertrainingslager im Ausland beziehen. Wir machen das hier vor Ort und werden uns in heimischen Gefilden auf das erste Spiel im neuen Jahr gegen Havelse vorbereiten", erklärte Schmidt bereits Ende November.

Kein Trainingslager, dafür aber eventuell neue Spieler: So ist der Winterplan des MSV. Schmidt sagte: " Ob es zum Winter für uns Spieler geben wird, wird der Markt zeigen. Wenn wir etwas machen, dann muss dieser Schuss oder von mir aus auch Schüsse sitzen. Wir wollen nichts aufblähen. Ein neuer Mann muss wissen, wo er hinkommt, was ihn erwartet, er muss sich voll damit identifizieren. Wenn wir so einen Mann finden, dann werden wir das Thema besprechen."