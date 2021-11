3. Liga: MSV Duisburg plant Heimspiele mit 2G-Regel

Der MSV Duisburg plant das Heimspiel gegen Waldhof Mannheim unter Beachtung der sogenannten „2G-Regel“ auszutragen. Das meldet der Verein am Montag.

Obwohl Nordrhein-Westfalen noch auf die neue Coronaschutzverordnung wartet, plant der MSV Duisburg bereits das Spiel unter der 2G-Regel auszutragen und hat dazu Informationen veröffentlicht. Dabei würden die behördlichen Vorgaben am jeweiligen Spieltag strikt gelten. Zudem würden Personen, die nicht den 2G-Status erfüllen, aufgrund der zu erwartenden neuen Vorgaben bereits gekaufte Karten umzutauschen und das Eintrittsgeld zu erstatten.

In der Pressemitteilung nennt der Verein folgende Regelungen:

+ Den Stornierungswunsch von Einzeltickets für das Spiel gegen Waldhof Mannheim am Freitag, 26.11.2021, die Online oder im Callcenter erworben wurden, senden Sie bitte unter Angabe ihrer Kontaktdaten und der Rechnungsnummer, die dem Print@home-Ticket bzw. der Bestellbestätigung entnommen werden kann, an kundenservice-msv(at)eventim.de. Der Stornierungswunsch muss bis Freitag, 26. November 2021, 12 Uhr, angezeigt werden.

+ Bei Stornierungswünschen aller übrigen Einzeltickets für das Spiel gegen Waldhof Mannheim am Freitag, 26.11.2021, wenden sie sich bitte an die Vertriebsstelle, in der die Karte erworben wurde, also an den ZebraShop ODER Ihre Vorverkaufsstelle, in der sie Ihr Ticket erworben haben. Der Stornierungswunsch muss ebenfalls bis Freitag, 26.11.2021, 12 Uhr, angezeigt werden.

+ Bei einem Wunsch einer kompletten Stornierung einer Dauerkarte 21/22, die Online oder im Callcenter erworben wurde, senden sie bitte den Dauerkartenrohling an folgende Adresse: MSV Duisburg GmbH & Co. KGaA, c/o TOSS, 19367 Parchim.

+ Eine Teilstornierung einer Dauerkarte 21/22 ist nicht möglich. Erstattet wird der Spieltags-aktuelle Restwert der Dauerkarte.

+ Hier gilt das Datum des Posteingangs des Dauerkartenrohlings in Parchim. Sollte dieser erst nach dem Spiel eingehen, so reduziert sich der Erstattungsbetrag um o.g. anteilige Summe.

+ Bei Stornierungswünschen aller übrigen Dauerkarten 2021/22 wenden sie sich bitte an die Vertriebsstelle, in der die Karte erworben wurde, also an den ZebraShop ODER Ihre Vorverkaufsstelle, in der sie Ihr Ticket erworben haben. Eine Teilstornierung einer Dauerkarte 21/22 ist nicht möglich. Erstattet wird der Spieltags-aktuelle Restwert der Dauerkarte.

Welche Detailvorgaben beim Besuch der schauinsland-reisen-arena an Spieltagen final zum Tragen kommen, können wir aktuell nicht vorhersagen. Bitte beachten Sie deshalb dabei, z.B. auch bezüglich bei Regelungen für Kinder oder Jugendliche, die behördlichen Vorgaben, die der Gesetzgeber in den kommenden Tagen beschließt und veröffentlicht.