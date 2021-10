Richard Sukuta-Pasu: Ex-Bochumer wechselt in die 3. Liga

Richard Sukuta-Pasu hat einen neuen Verein gefunden. Der ehemalige Bochumer und Duisburger Stürmer wechselt in die 3. Liga zum SV Meppen.

Nach knapp drei Jahren in Asien ist Richard Sukuta-Pasu zurück im deutschen Profifußball. Der Angreifer hat am Freitag einen Vertrag bei Drittligist SV Meppen unterschrieben. Das teilten die Emsländer mit. „Wir hatten schon länger Kontakt. Wir freuen uns, einen robusten Stürmer wie Richard hinzugewonnen zu haben, der uns im Offensivbereich noch flexibler machen wird", sagt SVM-Sportvorstand Heiner Beckmann.

Sukuta-Pasu ist in NRW kein Unbekannter. Der mittlerweile 31-Jährige ist in Wuppertal geboren, durchlief die Jugendmannschaften von Bayer Leverkusen und gehörte in jungen Jahren zu den hoffnungsvollsten deutschen Stürmertalenten. 2008 schoss er die deutsche U19-Nationalmannschaft zum EM-Titel.

Sukuta-Pasu spielte in Bochum und Duisburg

Über den FC St. Pauli, den 1. FC Kaiserslautern und Sturm Graz landete Sukuta-Pasu in der Saison 2013/2014 auf Leihbasis beim VfL Bochum. Dort schoss er in 32 Spielen in der 2. Bundesliga sechs Tore. Es folgten Stationen bei Cercle Brügge, Energie Cottbus und dem SV Sandhausen, ehe der robuste Angreifer zum MSV Duisburg wechselte. In 14 Spielen schoss er ein Tor, im Winter 2019 zog es Sukuta-Pasu nach China, es folgten Stationen in Südkorea und Thailand.

In Meppen hat Sukuta-Pasu derweil einen Vertrag bis 2023 unterschrieben. „Ich freue mich wieder in Deutschland zurück zu sein und darauf dem SV Meppen mit meinen Qualitäten weiterhelfen zu können. Ich bin heiß auf die Spiele, freue mich auf die Saison und die Fans in der Hänsch-Arena", teilt der Stürmer mit. Meppen, das zuletzt 1:0 beim MSV Duisburg gewann, suchte noch fieberhaft nach einem weiteren Stürmer. Die einzige nominelle Spitze Serhat Koruk, die in der Vorsaison 20 Tore für den SV Bergisch Gladbach in der Regionalliga West erzielte, wartet noch immer auf seinen ersten Pflichtspieltreffer im Meppener Trikot.