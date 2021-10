3. Liga: Perfekt! Ex-Essener wechselt zu Kehl-Gomez-Klub

Fußball-Drittligist Türkgücü München erweitert seinen Ruhrgebiets-Filiale und verpflichtete nun einen weiteren Spieler mit viel Revier-Erfahrung.

Türkgücü München hat die Verpflichtung von Lukas Scepanik zu Papier gebracht. Vor wenigen Tagen hatte RevierSport diesen Wechsel bereits angekündigt.

Der 27-Jährige, der in der vergangenen Spielzeit noch für den Ligakonkurrenten MSV Duisburg aktiv war, ist auf der linken Außenbahn flexibel einsetzbar und unterschrieb bis zum 30. Juni 2022.

Viel Ruhrpott-Erfahrung im Türkgücü-Kader: Seit dieser Saison spielen auch die ehemaligen Duisburger Leroy-Jacques Mickels, Sinan Karweina und Petar Sliskovic in München. Auch der letztjährige RWE-Kapitän Marco Kehl-Gomez Spielt für Türkgücü. Zudem besitzen Mergim Mavraj, Moritz Römling, Sebastian Maier (alle VfL Bochum), Philip Türpitz und Sebastian Hertner (beide FC Schalke 04) eine Ruhrpott-Vergangenheit. Torwart Rene Vollath, einst beim KFC Uerdingen, dürfte den Fans am Niederrhein ebenfalls bekannt sein.

Beim MSV Duisburg sammelte Scepanik zuletzt reichlich Drittligaerfahrung und kam in zwei Jahren auf 48 Einsätze in Liga drei. In dieser Zeit gelangen ihm fünf Tore sowie fünf Vorlagen. Bei seinen vorherigen Stationen, Rot-Weiss Essen, Stuttgarter Kickers und für die U23 seines Jugendvereins, dem 1. FC Köln, lief er insgesamt 149 Mal in der Regionalliga auf.

"Ich freue mich sehr, ab sofort Teil von Türkgücü München zu sein. Die Spielidee und die Ambitionen des Vereins haben mich direkt überzeugt, weshalb ich denke, dass dies der richtige Schritt für mich ist. Ich werde mein Bestes geben, meine Stärken einzubringen und gemeinsam mit der Mannschaft die hochgesteckten Ziele des Klubs zu erreichen", erklärt Scepanik.