Am Freitag besucht Karel Geraerts mit seinen Spielern das Konzert von Taylor Swift in Gelsenkirchen. Das steckt dahinter.

Nach den Vorbereitungsspielen beim SC Verl (1:0) und Freitagmittag gegen den FC Utrecht (13.00 Uhr) ist vor dem Konzert. Denn am Freitagabend steigt der dritte Liveauftritt des amerikanischen Superstars Taylor Swift in der Schalker Arena. Das werden sich auch die Spieler des FC Schalke 04 nicht entgehen lassen. Für sie steht ein besonderer Mannschaftsabend an.

Im Rahmen einer Teambuilding-Maßnahme werden sich die Königsblauen nämlich die US-Pop-Titanin in ihrem eigenen Wohnzimmer anschauen. Auch die Frauen und Freundinnen der Spieler werden dabei sein. Zwar waren alle drei Konzerte seit Monaten restlos ausverkauft, aber die Knappen haben da als eigentlicher Hausherr natürlich vorgesorgt.

Ziel des besonderen Events ist es, dass sich die neu formierte Mannschaft um die elf Zugänge auch außerhalb des Platzes besser kennenlernt und versteht. "Ich bin kein 'Swiftie', aber mir ist wichtig, dass wir zusammen etwas machen", sagte Schalkes Trainer Karel Geraerts nach dem Sieg in Verl. "Auch die Frauen sind dabei und wir sind alle zusammen." Sein Musikstil sei aber eher der niederländische DJ Armin van Buuren und elektronische Musik.





Dann erklärte er, dass sein Team in Sachen Zusammengehörigkeitsgefühl in der letzten Saison durchaus Nachholbedarf gehabt habe. "Das ist etwas, dass ich im letzten Jahr vermisst habe. Mehr Zusammenhalt unter den Spielern, aber auch mit den Frauen. Die Frauen erleben den ganzen Tag die gute Momente, aber auch die schlechten Momente. Es ist auch wichtig, dass sie sich austauschen. Ich möchte eine Verbindung", meinte der Belgier. Die Reaktion der Mannschaft auf die Konzert-Idee darauf sei positiv gewesen.

Und hat sich einer seiner Spieler als großer Taylor-Swift-Fan geoutet? "Nein, nein", sagt Geraerts. "Aber das ist ein großer Weltstar, eine Super-Show, das wird bestimmt schön."